Lugo por Palestina lanza una campaña para pagar posibles multas por las protestas en La Vuelta

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

La Plataforma Lugo por Palestina ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos ante las multas que prevén para las ocho personas detenidas en las protestas en O Corgo contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta el pasado mes de septiembre.

A través de un comunicado, han señalado que las personas detenidas han sido llamadas a declarar el próximo mes de diciembre por un delito de desorden público, por lo que, según han trasladado, se les abrirá expediente administrativo y Comisión Antiviolencia solicita multas de entre 3.000 y 5.000 euros por persona.

Asimismo, en este comunicado han recordado que a estas ocho personas detenidas en O Corgo se suman otras dos en la etapa de Monforte, así como otras tres que fueron identificadas. En total, 13 personas en la provincia de Lugo para las que demandan la absolución.

Además, han denunciado la "falta de coherencia" del Gobierno central, que "públicamente mostró su apoyo a las protestas" al tiempo que "criminaliza".

Por todo ello, han hecho un llamamiento para poder afrontar las multas propuestas, así como los gastos judiciales previstos, para lo que han facilitado una cuenta en Caixa Rural Galega (ES60 3070 0032 9764 4952 6927). En caso de que la cantidad recaudada supere lo necesario, han asegurado que se comprometen a donar lo restante a la causa palestina.