La Xunta amplía en 250.000 euros el presupuesto del Bono Emancípate y eleva la partida para 2026

La Xunta de Galicia aumentará en 250.000 euros el presupuesto de la actual edición del Bono Emancípate, la iniciativa autonómica que apoya a los jóvenes en los gastos iniciales al independizarse.

Además, el Gobierno gallego elevará la dotación para 2026 hasta los 3 millones de euros, un millón más que este año, debido a la gran demanda de la primera convocatoria, en la que se recibieron más de 3.700 solicitudes.

La Xunta financia este apoyo a la emancipación juvenil mediante una tarjeta monedero virtual que los beneficiarios pueden utilizar hasta el 31 de diciembre en tiendas físicas con sede en Galicia, quedando excluidas las compras a distancia. Los fondos están destinados a cubrir gastos esenciales del hogar como mobiliario, electrodomésticos, textiles o artículos decorativos.

El Bono Emancípate busca facilitar el inicio de proyectos de vida independientes para jóvenes gallegos de entre 18 y 35 años con ingresos regulares, nacionalidad española o europea y empadronamiento en la vivienda.