El presidente de la Xunta opina sobre la dimisión de Carlos Mazón: "Es una decisión personal"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Xunta

Un año después de que la DANA golpeara Valencia el 29 de octubre de 2024, el debate sobre si Carlos Mazón debería renunciar a su cargo como presidente de la Generalitat Valenciana vuelve a la actualidad tras la manifestación de este fin de semana en la ciudad exigiendo su salida.

Preguntado por los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Alfonso Rueda subrayó que se trata de "una decisión personal" que corresponde únicamente a Mazón. "Lo que él ha expresado es que quiere ser la figura principal en la reconstrucción tras la DANA. Creo que eso es en lo que debe centrarse", indicó.

Rueda reiteró que cualquier decisión sobre su posible dimisión "es personal y no debe depender de las presiones de manifestaciones u otras circunstancias externas". En este sentido, el presidente gallego subrayó que serán los ciudadanos valencianos quienes "tienen que valorar lo ocurrido y cómo se están gestionando las acciones de recuperación".

Además, fuentes del Gobierno gallego han confirmado a Europa Press que Alfonso Rueda asistirá el próximo miércoles al funeral de Estado en Valencia en memoria de las víctimas de la DANA, mostrando así su respeto y solidaridad un año después de la tragedia.