El Observatorio Galego de Xogo se activará a finales de noviembre buscando un entorno "responsable"

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves el decreto por el que se crea y regula el Observatorio Galego do Xogo, que entrará en vigor dentro de un mes, es decir, el próximo 23 de noviembre.

Según recoge el texto e informa Europa Press, este órgano tiene como fin el estudio, evaluación y seguimiento de las políticas de "juego responsable y seguro" llevadas a cabo por el Gobierno gallego para proporcionarle a este los "datos objetivos y contrastables" que permitan adaptar sus políticas públicas a lo que "la realidad social necesita y demanda".

De esta forma, el Observatorio se encargará de realizar propuestas y recomendaciones "no vinculantes" acerca de normas y políticas públicas en materia de juego, así como de proponer la realización de investigaciones y estudios específicos de interés.

Asimismo, promoverá campañas de sensibilización y prevención en materia de juego responsable y estará destinado a conocer, analizar y difundir información acerca de la situación general del sector, entre otras funciones.

La publicación del DOG determina que los estudios y trabajos estadísticos deberán efectuarse siempre desglosando los datos por sexos y una copia de ellos será remitida al órgano autonómico competente en materia de promoción de la igualdad.

Su composición

La creación del Observatorio, anunciada por la Xunta a principios de octubre, está recogida en la Lei reguladora dos xogos de Galicia de 2023.

Este se adscribe al órgano autonómico competente en materia de juego, en este caso, la Consellería de Presidencia, que le prestará los medios técnicos, personales y materiales que sean necesarios para su funcionamiento.

Para cometer sus funciones, el organismo contará con un pleno compuesto por una presidencia y varias vocalías en las que, respetando el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, estarán representadas las consellerías con competencias en materia de seguridad y coordinación, sanidad, juventud, educación, deportes y hacienda.

Además, contarán con un representante de cada una de las universidades gallegas, de las asociaciones más representativas del sector del juego y de las asociaciones de lucha contra las adicciones y de las asociaciones de madres y padres.