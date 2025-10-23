Llega a Galicia un cambio de tiempo: días de calma, pero con máximas de 10ºC en algunos puntos

Con la llegada del fin de semana, todas las miradas se vuelven hacia el cielo. ¿Hasta cuándo lloverá en Galicia? Pues bien, tenemos buenas noticias: tras el paso de varios frentes atlánticos, se esperan varios días de relativa calma.

Tras una semana en la que ha predominado la inestabilidad, con varias alertas por lluvias y temporal costero, se aproximan unos días libres de precipitaciones, aunque con un descenso de las temperaturas que obligará a sacar los abrigos.

Fin de semana sin lluvias en Galicia

El tiempo está a punto de dar un giro de 180 grados en Galicia: el fin de semana se espera seco, al menos sábado y domingo, salvo algunas precipitaciones puntuales, lo que permitirá aprovechar al máximo los días libres antes de la llegada de nuevas lluvias.

La situación de hoy jueves irá mejorando conforme avance el día, y de momento no se esperan lluvias significativas para el viernes y el sábado, lo que representa una oportunidad perfecta para disfrutar del otoño.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activa la alerta naranja por temporal costero en el noroeste de A Coruña y A Mariña Lucense hasta las 13:00 horas, con rachas de viento de hasta 88 km/h y olas de 7 metros de altura significativa.

23/10 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: costeros, vientos y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Ahora, la alerta es de nivel amarillo, una situación que se mantendrá hasta mañana viernes a las 06:00 horas. Por ello, se recomienda extremar la precaución en el litoral: alejarse de playas, evitar navegar, no detenerse a sacar fotografías y asegurar la embarcación.

El aviso también será de nivel amarillo en el oeste de A Coruña, donde los vientos del oeste o suroeste serán de fuerza 7 (de 50 a 61 km/h) y las olas serán de 4 a 5 metros.

Aunque los próximos días no traerán mucha lluvia, toca sacar los abrigos, ya que se viene un descenso térmico: las temperaturas rondarán los 15 grados en las principales ciudades gallegas, mientras que en las zonas de alta montaña podrían caer por debajo de los 10 grados.

El ambiente se tornará más otoñal de cara a la próxima semana, cuando las lluvias volverán a hacer acto de presencia. Sin embargo, todavía es pronto para confirmar la previsión, y tocará esperar para ver cómo evoluciona el tiempo en los próximos días.