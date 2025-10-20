El sueldo del presidente, conselleiros y personal de gabinete de la Xunta de Galicia sube un 0,5%

El sueldo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el de los conselleiros y demás altos cargos, así como el del personal eventual de gabinete, cuenta con un incremento del 0,5% en el proyecto de ley de presupuestos para 2026, a la espera de que el Gobierno central autorice, si lo hace, nuevos aumentos en las retribuciones de los empleados públicos.

Así las cosas, el titular del Gobierno gallego percibirá en 2026 un total de 85.743 euros, un 0,5% más, mientras que el gasto en personal eventual de gabinete de su departamento supera el 1,3 millones de euros.

Preguntado al respecto, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha recordado que los miembros del Ejecutivo y el personal de gabinete "siempre" reciben el mismo tratamiento en sus retribuciones que el que corresponde al sueldo de los funcionarios.

"Por tanto, inicialmente no varía" y lo que figura es el sueldo "consolidado", puesto que "este año no se autorizó ningún incremento retributivo", que sí se aplicará "cuando se autorice" por el Gobierno central.

En cualquier caso, el conselleiro ha precisado, a continuación, que "quizá exista" un alza del 0,5% correspondiente a acuerdos retributivos que estaban pendientes de entrar en vigor, y que se aplica a todos los funcionarios, "también al de los altos cargos y a las bolsas de gabinete".

No vuelve a deflactar

Por otra parte, a cuestiones de los periodistas, el titular de Facenda ha señalado que la Xunta no vuelve este año a deflactar el índice de precios de consumo (IPC) en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), si bien mantiene lo impulsado en 2023. "Este año no vamos a volver a hacerlo. Mantenemos lo de hasta ahora", ha apuntado.

En cuanto a los salarios públicos, ha reiterado la competencia del Gobierno central, y ha cuestionado que haya adoptado acuerdos pese a "poder hacerlo por decreto ley". "Esperamos que de alguna forma se actualicen y los presupuestos gallegos están preparados para recoger esa actualización", ha destacado.

A mayores, ha respondido a las críticas de la oposición sobre los presupuestos con que si eso es "todo lo que tienen que decir quiere decir que los presupuestos están bastante bien confeccionados".