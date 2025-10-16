El caso contra Alfonso Villares sigue en instrucción tras su declaración en el juzgado de Ferrol

Cuatro meses han pasado desde que saltó a la prensa el escándalo de Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, tras una denuncia interpuesta por la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago por agresión sexual.

El político, al ser notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de que estaba siendo investigado por un proceso judicial derivado de una denuncia realizada en Ferrol ese mismo año, decidió abandonar su cargo dentro de la Xunta de Galicia, así como solicitó la baja temporal como afiliado del PP.

Villares siempre se declaró inocente de los hechos de los que se le acusan. De hecho, recibió el apoyo de muchos miembros de su partido, entre ellos el de Afonso Rueda, que más tarde se supo que era conocedor de la noticia meses antes de que saliera a la luz.

Paloma Lago, quien interpuso la denuncia contra el exconselleiro, nunca quiso dar declaraciones sobre el caso, que en la actualidad sigue en estado de instrucción

Según han confirmado fuentes judiciales del TSXG, la causa sigue siendo investigada, a la espera de que el juez decida si el procedimiento debe continuar. Siguiendo los pasos de la investigación, las mismas fuentes han confirmado a Quincemil que el exconcelleiro se pasó "en fechas recientes" por el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol en calidad de investigado.

Después de tomarle declaración, la causa sigue los trámites, "en los tiempos ordinarios", tal como informa el TSXG.