Por qué el 13 de octubre no es festivo en Galicia si el Día de la Hispanidad cae en domingo: el motivo

El rey Felipe durante los actos del Día de la Hispanidad. EFE

El mes de octubre avanza hacia su ecuador y, tras las vacaciones de verano, muchos ya piensan en el festivo del 12 de octubre. Este año, el Día de la Hispanidad cae en domingo, por lo que son muchos los que se preguntan si se trasladará al lunes.

Generalmente, los festivos nacionales que caen en domingo se trasladan al lunes inmediatamente posterior. Pero esta situación no es así en toda España, solo en algunos puntos, y algunos como los gallegos no se encuentran entre los agraciados.

Por qué el 13 de octubre no es festivo en Galicia

Con la inminente celebración del 12 de octubre, muchos trabajadores tienen la vista puesta en esta fecha. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas consideran este día como no laborable. En concreto, solo cinco regiones lo han marcado como festivo: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En estas zonas de España podrán disfrutar de un puente de tres días, ideal para realizar una escapada o simplemente descansar en casa. Galicia, por el contrario, no contempla esta jornada como festiva, ya que al coincidir con un domingo la sustituyó por el Día das Letras Galegas, que se celebró el 17 de mayo.

La normativa estatal establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo, y tres son opcionales.

Este año, hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), que Galicia sustituyó por el 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

Pero esto no debe desanimar a los gallegos, ya que todavía quedan varios festivos pendientes por disfrutar, aunque algunos caen en sábado y ciertos trabajadores no podrán acumular ese día extra. A continuación, te presentamos la lista completa de los festivos pendientes:

Sábado, 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Sábado, 6 de diciembre: Día de la Constitución Española

Lunes, 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Jueves, 25 de diciembre: Navidad

Festivos en 2026

De cara a 2026, la Xunta de Galicia ya ha fijado los festivos de la comunidad. El Diario Oficial de Galicia (DOG) fija como festivos propios los días de San José (19 de marzo), el día de San Juan (24 de junio) y el Día Nacional de Galicia (25 de julio).

Con esto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en el 2026 quedan determinadas de la siguiente manera:

Jueves, 1 de enero: Año Nuevo

Martes, 6 de enero: Día de Reyes

Jueves, 19 de marzo: Día de San José

Jueves, 2 de abril: Jueves Santo

Viernes, 3 de abril: Viernes Santo

Viernes, 1 de mayo: Día del Trabajador

Miércoles, 24 de junio: Día de San Juan

Sábado, 25 de julio: Día Nacional de Galicia

Sábado, 15 de agosto: Día de la Asunción de la Virgen María

Lunes, 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Martes, 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes, 25 de diciembre: Navidad

Además de estos días, cada ayuntamiento determinará dos jornadas festivas como propias de su localidad.