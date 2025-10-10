Muere en A Coruña la abuela de Marta Ortega y suegra del fundador de Inditex

María Marcote Pérez, madre de Flora Pérez Marcote ha fallecido este jueves en A Coruña a sus 96 años de edad. La abuela de la presidenta de Inditex, y suegra de Amancio, era natural de Aranga pero residía en la ciudad herculina desde hacía años.

Nacida el 2 de febrero de 1929, María Marcote deja atrás a sus ocho hijos, de los que viven siete: Flora, María, María Luisa, Óscar, Jorge, David y Rodrigo. Muchos de ellos vinculados al mundo Inditex.

El velatorio se está celebrando en el tanariorio Albia de A Coruña, y el entierro tendrá lugar este sábado en la parroquia de San Cristobal das Viñas.