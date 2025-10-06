La Xunta continúa con el expediente de Altri, aunque reconoce "muy difícil" su implantación sin conexión

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha asegurado este lunes que la Xunta continúa tramitando el expediente del proyecto industrial que la multinacional lusa Altri pretende instalar en Palas de Rei (Lugo), aunque ha admitido que la iniciativa se encuentra en una situación "muy difícil" por la falta de conexión eléctrica en la zona.

A preguntas de los medios tras presidir el Consello de la Xunta, Calvo ha confirmado que el proyecto "sigue su expediente" como iniciativa industrial estratégica, pero ha lamentado la decisión del Gobierno central de excluirlo de la planificación de red eléctrica.

"No tiene sentido lo que ha hecho el Gobierno", ha afirmado, subrayando que esta cuestión "no le corresponde a la Xunta" y que será la propia empresa quien "tendrá que ver qué hace" ante este nuevo escenario.

"Ya expresamos la sorpresa ante la decisión del Gobierno de aislar a la provincia de Lugo, no solo del proyecto de Altri, sino de cualquier otro proyecto industrial que necesitase un determinado suministro eléctrico", ha apuntado el conselleiro, quien ha insistido en que la situación energética de la zona complica la implantación de iniciativas industriales.

Una nueva gran movilización el 14 de diciembre

Mientras tanto, los colectivos contrarios al proyecto celebran lo que consideran un paso hacia su paralización definitiva. La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), junto a otras asociaciones integradas en la mesa de coordinación nacional contra Altri, han anunciado este lunes la convocatoria de una "gran manifestación nacional" el próximo 14 de diciembre en Santiago de Compostela.

La movilización coincidirá con el aniversario de la multitudinaria protesta del 15 de diciembre de 2024, cuando más de 100.000 personas llenaron la Praza do Obradoiro al grito de "Altri Non".

El presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, y el de la PDRA, Xaquín Rubido, han llamado a la sociedad gallega a "seguir movilizándose" para exigir a la Xunta que "deniegue ya" todas las autorizaciones del expediente. Según Rubido, "fue la movilización histórica del pueblo gallego la que hizo que Altri se quedase fuera del Perte de descarbonización y de las ayudas públicas de 250 millones de euros".

Los organizadores confían en que la nueva manifestación "pueda dejar a Altri fuera definitivamente de la planificación eléctrica, la captación de agua y la autorización ambiental integrada". "Estamos en un punto de inflexión", ha señalado Rubido, quien ha reclamado hacer del 14D "una movilización histórica" para lograr el rechazo definitivo del proyecto.

"Sin agua, sin electricidad y sin licencia social"

Las plataformas han celebrado que el proyecto carezca de la subestación eléctrica necesaria, algo que, a su juicio, "va en el camino de sus demandas". También han advertido que seguirán atentas a la tramitación de la planificación eléctrica y que presentarán alegaciones si es necesario para garantizar su exclusión definitiva.

Al mismo tiempo, han acusado al Gobierno gallego de "mentir" al afirmar que la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica "aislaría a toda la provincia de Lugo".