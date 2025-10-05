Unos libros en una biblioteca.

La Xunta colabora con 22 proyectos editoriales para favorecer el acceso universal a la lectura

Se han publicado ayudas y subvenciones para edición de audiolibros y libros de lectura fácil

La Xunta colabora con 22 proyectos editoriales para favorecer el acceso universal a la lectura y la creación literaria mediante las subvenciones para edición de audiolibros y libros de lectura fácil.

La resolución de esta línea de ayudas ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el objetivo de la iniciativa es apoyar al sector editorial en los gastos derivados de la producción, distribución y comercialización de las publicaciones en gallego.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, esta es una medida enmarcada en los objetivos de la ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, que fue aprobada el pasado año.