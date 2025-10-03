Galicia recibirá 176 millones de euros de fondos europeos para proyectos locales

El jardín botánico de Culleredo será una de las zonas beneficiadas por el reparto de fondos europeos para proyectos locales. Concello de Culleredo

Un total de 54 municipios gallegos se verán beneficiados de 176 millones de euros de fondos europeos aprobados por el Gobierno dentro de los proyectos del Plan EDIL. Se trata de ayudas enmarcadas en el Fondo FEDER 2021-2027 y su objetivo es promover el desarrollo sostenible de las localidades desde el punto de vista medioambiental, económico y social.

A nivel estatal, esta convocatoria ha asignado 1.774 millones de euros a 242 proyectos que llegarán a 971 municipios de toda España. De esta forma, Galicia obtiene cerca de un 10% de los fondos. Tras la resolución, los proyectos podrán ejecutarse hasta el 2029.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda, encargado de la resolución, indica que el presupuesto es un 30% superior en comparación con otras convocatorias como las EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) del periodo 2014-2020. También han aumentado el número de proyectos seleccionados en un 40% y el de municipios beneficiados, aumentando en cerca de 700.

Para optar a estos fondos, las Entidades Locales elaboraron una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo y abordarlos desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales. Luego presentaron un Plan de Actuación Integrado (PAI).

Mejoras en barrios, planes de ciudad y patrimonio natural

En el caso de Galicia, unos 54 municipios se verán beneficiados de estas ayudas. Algunos de los que obtienen una asignación mayor son las ciudades de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ourense, recibiendo todas ellas 8,7 millones de euros.

En el caso coruñés, el Concello ya ha anunciado que destinará estos fondos a regenerar Os Mallos y la Sagrada Familia, aportando el 40% restante para ejecutar las actuaciones, llegando a un presupuesto de 14,5 millones de euros. En VIgo, los fondos irán las nuevas rampas de Gran Vía y a la semipeatonalización de la plaza de España.

Otras localidades que reciben importantes cuantías son Oleiros, Ribeira, Arteixo, Culleredo, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Ames, Ferrol o Carballo, con 6,5 millones de euros.

En Ferrol, el Concello utilizará esta partida para financiar los proyectos de Abrir Ferrol ao Mar y la Cidade do Deporte. Juntas, ambas suman 29 millones de euros, que se financiarán con los 6,5 millones obtenidos en esta convocatoria.

En Culleredo, esta partida se destinará a su Plan de Acción Integrado para la mejora urbana del litoral junto a la ría de O Burgo. "Queremos impulsar un avance sostible en harmonía coa rexeneración da ría", ha declarado esta mañana su alcalde, José Ramón Rioboo.

El municipio coruñés invertirá un total de 10,9 millones de euros que permitirá coordinar el plan de mejora urbana con la regeneración ambiental de la ría de O Burgo. Así, se eliminarán las barreras físicas para conectar la ría con los espacios urbanos produciendo mejoras ambientales, y el impulso de servicios y actividades que beneficien el desarrollo del municipio.

El plan de Culleredo se estructura en cuatro proyectos: Avenida da Ría, para cohesionar los núcleos cercanos; Conectores ría-ciudad, para facilitar la accesibilidad entre la zona residencial y los espacios verdes; Áreas de centralidad, con la mejora de espacios públicos y el refuerzo de actividades comerciales y de servicios y Capital Social Culleredo, para mejorar la calidad y cantidad de los servicios municipales.