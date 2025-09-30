Ya es oficial: la Xunta convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión

Opositar es una decisión muy inteligente porque ofrece estabilidad a largo plazo y un buen salario; no obstante, también es una decisión valiente porque implica esfuerzo, dinero y, sobre todo, mucha implicación y motivación personal.

En Galicia, la Xunta suele publicar las nuevas convocatorias de oposición a través del Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta semana, ha anunciado una dirigida a personal sanitario y de gestión y servicios con casi 400 plazas.

Casi 400 plazas para personal sanitario y de gestión

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado hoy las convocatorias de 378 plazas por el sistema de concurso-oposición para el ingreso en diversas categorías del Servicio Gallego de Salud (Sergas) de personal licenciado y diplomado sanitario y de gestión y servicios.

En concreto, para personal licenciado sanitario se convocan 121 plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias (9 de ellas por el turno de discapacidad) y 8 de médico asistencial del 061.

Para diplomados sanitarios, 27 de fisioterapeuta (2 reservadas para personas con discapacidad), 5 de logopedista y 11 de terapeuta ocupacional (1 de discapacidad).

En el estamento de gestión y servicios, se ofertan 7 plazas de la categoría de calefactor, 15 de conductor (2 por discapacidad), 11 de electricista (1 de discapacidad), 8 de fontanero, 5 de mecánico, 17 de telefonista (2 de discapacidad) y 6 de lavandero.

También se ofrecen 11 plazas de pasador de hierro (1 de discapacidad), 15 de cocinero (1 de discapacidad) y 111 plazas de salte de cocina (5 reservadas por el turno de discapacidad general y 5 por discapacidad intelectual).

Cómo inscribirse

Las personas que deseen participar en el proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación por categoría, a través de la Oficina Virtual del Profesional Fides. El plazo de inscripción de participación en el proceso comienza el 1 de octubre y finaliza el 15 de noviembre de 2025.

Los méritos a tener en cuenta en la fase de concurso son los recogidos en el Anexo IV de la convocatoria y se valorarán con referencia al día inmediatamente anterior, incluso, al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Los aspirantes pueden dirigir todas las dudas y consultas relacionadas con los procesos selectivos a las unidades de validación, a las oficinas de información de cada centro o a la dirección de correo electrónico: oposicions@sergas.es.