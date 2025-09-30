Gallegos en Valencia ante la alerta roja por fuertes lluvias: "El aviso ha llegado con mucha antelación"

Vista de un paso inferior anegado en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia. EFE/Biel Aliño

El pasado domingo, sobre las 15:30 horas, las personas que se encontraban en la Comunidad Valenciana recibieron un aviso en sus móviles. "Alerta de Protección Civil Riesgo de Inundación en Litoral de Valencia por fuertes lluvias", se podía leer en el mensaje.

Una de las personas que recibieron este aviso fue Manuel Fortes, presidente del Centro Gallego de Valencia.

"La verdad es que el aviso ha llegado con mucha antelación. No habían empezado las lluvias, había un sol maravilloso, y ya estaban advirtiendo de que podía haber fuertes tormentas", explica.

Con él coincide Bea Trigo, una joven de Santiago a quien la alerta le pilló de viaje en Gandía. "Por la mañana estaba más tranquilo y con lloviznas, pero sin problema. Cuando llegó el aviso estaba todo despejado aún", explica, añadiendo que la tormenta llegó con fuerza de madrugada, según lo previsto.

Recordando lo que sucedió con la dana en octubre del año pasado, Fortes cuenta que "evidentemente estábamos ya todos un poco preparados, porque sabíamos lo que iba a venir después".

La propia alerta recomendaba evitar desplazamientos y los cruces en zonas inundables, además de la prohibición de realizar actividades en los cauces. También recomendaba acudir a pisos superiores en caso de encontrarse en una zona inundable.

Alerta por riesgo de inundación en Valencia enviada el 28 de septiembre de 2025 ante la alerta roja por fuertes lluvias. Cedida

De todas formas, Fortes puntualiza que la experiencia en Valencia ciudad es distinta a lo que se está viviendo en pueblos de zonas más afectadas.

El barranco de La Saleta en Aldaia fue una de ellas, llegando a sufrir un desbordamiento. También hubo una subida puntual en el barranco de Poyo en Paiporta, mientras que la comarca de La Safor en Gandía fue la más castigada con lluvias torrenciales.

"En estos pueblos hay un miedo mayor. De hecho, en algunos como Aldaia hay temor de que pueda repetirse lo sucedido el año pasado si cae con la virulencia con la que cayó", apunta el presidente del Centro Gallego.

Algunos de sus socios residen en zonas afectadas por la dana, como L'Horta Sud, y, ante esta nueva alerta, están tomando más precauciones como "no salir con los coches o guardarlos fuera. Están hablando con amigos o con empresas para guardarlos en alto. También se siguen precauciones de tráfico. Es verdad que hay una conciencia mayor de que el desastre pudiera repetirse si no se toman medidas".

"Está lloviendo mucho, pero nada más allá de una gota fría. Por ahora hay calma y está todo controlado" Marta Portela, joven de A Coruña que vive en Valencia

Marta Portela, una joven de A Coruña que también reside en Valencia coincide en señalar que en esta ocasión ha habido una "llamada de prevención" y que la situación meteorológica está siendo "más ligera" que el año pasado.

Compara la situación con la gota fría habitual en este territorio durante esta época del año y no con la dana que se vivió en el 2024. Entonces, esta chica coruñesa se organizó junto a unas amigas para ofrecer su ayuda participando en grupos de voluntariado en Catarroja, Picaña o Paiporta.

Esta vez, "está lloviendo mucho, pero nada más allá de una gota fría. Por ahora hay calma y está todo controlado", cuenta, recalcando cómo en esta ocasión se decretaron cierres de centros educativos y servicios públicos con mayor antelación.

La concienciación parece haber llegado también a las administraciones. Fortes recalca que es "donde más ha calado. Por desgracia la otra vez las cosas no se hicieron bien por parte de muchos políticos y eso se tiene en el recuerdo".

La alerta por riesgo de tormenta continúa

El aviso de la Aemet mantenía en la tarde del lunes la alerta roja por riesgo extremo de lluvias hasta la medianoche en el litoral norte y sur de Valencia.

Para este martes se espera que la alerta baje a nivel naranja en parte del litoral de la comunidad y se mantenga el nivel amarillo en Castellón y otras zonas de interior, mientras que se mantiene un aviso amarillo por riesgo de tormenta en todo el territorio.

Además, la alerta naranja por lluvias y amarilla por riesgo de tormenta se extiende también a Murcia y a las islas Baleares.

"Esperemos que todo quede en el susto de recibir la alerta y en una prevención", apunta Marta Portela.