MeteoGalicia lo confirma, este 2025 habrá Veranillo de San Miguel: qué es y cuándo ocurrirá

Con la llegada de octubre, el ambiente se torna más otoñal. No obstante, a pesar de los últimos días de lluvias y temperaturas en descenso, septiembre se despedirá con tiempo seco y soleado, perfecto para disfrutar de paseos al aire libre.

La borrasca ex-Gabrielle, un sistema que en origen fue un ciclón tropical y que alcanzó la Península este pasado fin de semana, ya es historia en Galicia. Tras activar la alerta amarilla en la región, la semana comienza con un cambio completo de tiempo.

Ausencia de lluvias y temperaturas en ligero ascenso

San Miguel se celebra hoy lunes 29 de septiembre, fecha que, en términos meteorológicos, suele marcar el inicio del veranillo de San Miguel o del veranillo del membrillo, un breve episodio en el que las temperaturas experimentan un ascenso inesperado tras el inicio del otoño meteorológico. Pero, ¿llegará este 2025 a Galicia?

En una conversación con este medio, María Souto, experta de la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia), ha confirmado que, efectivamente, septiembre se despedirá con ambiente seco y soleado, aunque "hoy llovió bastante en el norte de la provincia de Lugo".

Bo día! Logo do paso dos restos de #Gabrielle que arestora se localizan no leste da península Ibérica, as condicións anticiclónicas predominarán en #Galicia



🔹Tempo seco, con nubes pola mañá no norte, máis solleiro pola tarde.

🔹Vento nordés.

🔹Temperatura suave. pic.twitter.com/blrOPreiU7 — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) September 29, 2025

"Mañana sí podemos hablar de una situación general en toda Galicia de tiempo seco y de temperaturas que, aunque no sé si llamarlas veraniegas, sí subirán un poquito", comenta María Souto, quien añade que los valores oscilarán entre los 20 y 25ºC.

Las temperaturas serán ligeramente más elevadas de lo esperado para la época, aunque dependerá de la zona. "En la parte norte de Lugo las máximas no van a superar los 20ºC, mientras que el Baixo Miño y Miño de Ourense podríamos alcanzar 24 o 25ºC, incluso 26ºC", señala la experta de MeteoGalicia.

Galicia se despedirá de septiembre con tiempo seco y sin lluvias, al menos hasta el viernes. Aunque todavía es pronto para confirmarlo, parece que el sábado 4 de octubre podría llegar un frente acompañado de precipitaciones.

"La probabilidad de lluvia en cualquier punto de Galicia para el sábado es alta", advierte María Souto, quien también insiste en que "quedan muchos días" y que la situación podría cambiar. Por el momento, el frente vendría acompañado de una masa de aire fría y temperaturas en descenso a partir del fin de semana.