La borrasca ex-Gabrielle pone en alerta amarilla a Galicia: lluvia, viento y temporal costero

Galicia se prepara para la llegada de la borrasca ex-Gabrielle, un sistema que en origen fue un ciclón tropical y que alcanzará la Península este fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca traerá consigo rachas fuertes de viento y lluvias abundantes, especialmente en las zonas del oeste y sur.

La situación más delicada se vivirá en el litoral. MeteoGalicia ha activado para este sábado la alerta amarilla por temporal costero en la Costa da Morte y en las rías Baixas, con olas que podrían superar los cuatro metros.

El aviso estará vigente entre las 21:00 horas del sábado y las 03:00 del domingo en la Costa da Morte, mientras que en las rías Baixas se mantendrá hasta las 06:00 horas del domingo.

Con ello, Galicia permanecerá hoy bajo la influencia directa de ex-Gabrielle, con cielos cubiertos por nubes medias y altas, y lluvias frecuentes e intensas en el oeste y sur de la comunidad.

🌀 A borrasca ex-Gabrielle (chamada así porque en orixe era un ciclón tropical con ese nome) chegará á península esta fin de semana.

➡️ Dará lugar a refachos fortes de vento e choivas en zonas do oeste e sur peninsular. pic.twitter.com/vhOJRjhe4I — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) September 26, 2025

Para el domingo, la situación tenderá a estabilizarse ligeramente, al encontrarse la comunidad en una posición intermedia entre altas y bajas presiones. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. El viento será moderado del nordeste, pero soplará con fuerza en el tramo comprendido entre Sisargas y Fisterra.