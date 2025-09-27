Día de lluvia en A Coruña

Galicia

La borrasca ex-Gabrielle pone en alerta amarilla a Galicia: lluvia, viento y temporal costero

La Costa da Morte y Rías Baixas activan este sábado el aviso amarillo por temporal costero; las precipitaciones serán más intensas en el oeste y sur de la comunidad

Galicia se prepara para la llegada de la borrasca ex-Gabrielle, un sistema que en origen fue un ciclón tropical y que alcanzará la Península este fin de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca traerá consigo rachas fuertes de viento y lluvias abundantes, especialmente en las zonas del oeste y sur.

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, en las proximidades de O Bolo, a 19 de septiembre de 2025, Ourense, Galicia.

La situación más delicada se vivirá en el litoral. MeteoGalicia ha activado para este sábado la alerta amarilla por temporal costero en la Costa da Morte y en las rías Baixas, con olas que podrían superar los cuatro metros.

El aviso estará vigente entre las 21:00 horas del sábado y las 03:00 del domingo en la Costa da Morte, mientras que en las rías Baixas se mantendrá hasta las 06:00 horas del domingo.

Con ello, Galicia permanecerá hoy bajo la influencia directa de ex-Gabrielle, con cielos cubiertos por nubes medias y altas, y lluvias frecuentes e intensas en el oeste y sur de la comunidad.

Para el domingo, la situación tenderá a estabilizarse ligeramente, al encontrarse la comunidad en una posición intermedia entre altas y bajas presiones. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. El viento será moderado del nordeste, pero soplará con fuerza en el tramo comprendido entre Sisargas y Fisterra.