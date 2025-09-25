Yolanda Díaz elude valorar la reelección de Sánchez y su futuro electoral: "No estoy en estas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre el anuncio de Pedro Sánchez de presentarse a la reelección en 2027.

"No hago valoraciones, ni del presidente del Gobierno... Lo que me faltaba a mí, que yo valore las decisiones políticas que toman dirigentes políticos", ha respondido a la prensa este jueves en Ferrol.

Sobre su posible candidatura en las próximas elecciones generales, Díaz ha esquivado la pregunta: "No estoy en estas", ha dicho escuetamente, según recoge Europa Press.

La ministra ha hecho estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, donde se reunió con el comité de empresa.

Críticas al juez Peinado

Díaz también ha vuelto a referirse al caso que afecta a la presidenta del Gobierno, Begoña Gómez, y a la instrucción del juez Peinado.

"Se va a estudiar, como negativa, en todas las facultades de Derecho de nuestro país y del mundo", ha subrayado, reiterando su crítica.

"Cuando hablamos de presuntas actuaciones incorrectas en el mundo de la justicia, estamos viendo claramente de lo que estamos hablando", ha agregado.

"Pequeña investigación" por las pulseras antimaltrato

Por otra parte, Díaz también ha aprovechado para insistir en pedir "una pequeña investigación" sobre los fallos de las pulseras antimaltrato y en "resarcir" a las víctimas afectadas de ser necesario.

Antes lo medios, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad para todas las mujeres víctimas de violencia machista". "Si hubo errores e irregularidades en el funcionamiento de las pulseras, debemos hacer una pequeña investigación hasta donde sea para saber democráticamente qué pasó y si hubo riesgos o algo semejante a las víctimas", dijo.