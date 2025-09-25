La Xunta afirma haber transferido ya 1,4 millones en ayudas a propietarios afectados por los incendios

La Xunta afirma que ya ha transferido 1,4 millones de euros en ayudas destinadas a los propietarios de viviendas afectadas por los incendios forestales registrados este verano. Así lo explicó este jueves la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, durante una visita al núcleo de Budián, en Pantón, donde varios inmuebles sufrieron daños por el fuego.

Según detalló la responsable autonómica, el Gobierno gallego ha concedido hasta el momento 19 ayudas, de las cuales 17 corresponden a la provincia de Ourense y 2 a la de Lugo. Desde el 1 de septiembre, fecha en la que se activó la convocatoria, un total de 110 personas han presentado solicitudes, que se encuentran en proceso de tramitación.

En el caso concreto de Pantón, el incendio afectó a seis viviendas: cinco en la parroquia de Budián -una de ellas primera residencia y el resto segundas residencias- y otra en Acedre, también segunda residencia. Allegue se reunió con los vecinos afectados y pudo comprobar in situ el alcance de los daños.

La conselleira animó a la ciudadanía a solicitar estas ayudas, cuya resolución se está agilizando, como demuestra el volumen ya concedido. Recordó que las aportaciones autonómicas pueden alcanzar casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales -132.000 euros para la rehabilitación del inmueble más 16.200 euros para el ajuar doméstico-. En el caso de segundas residencias, la cuantía puede llegar hasta 66.000 euros, más 5.400 euros para reponer los enseres.

Para facilitar la tramitación, la Xunta mantiene habilitadas 16 oficinas de atención a los afectados, además de las dependencias del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y los propios ayuntamientos, a los que también se pueden dirigir los vecinos.

Con esta iniciativa, el Gobierno gallego busca dar respuesta rápida a las familias que han visto dañadas sus viviendas, especialmente en zonas rurales, y favorecer la recuperación de los núcleos afectados por los incendios forestales.