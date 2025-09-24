Rueda avanza que el protocolo para la seguridad de las trabajadoras del SAF se presentará en octubre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado en el Parlamento que, tras el diálogo activado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la previsión es que el protocolo para mejorar la seguridad de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) se presentará en octubre.

Lo ha anticipado durante la sesión de control, después de que la líder del BNG, Ana Pontón, le afease que han pasado "56 días" del asesinato en O Porriño (Pontevedra) de Teresa de Jesús, una trabajadora de ayuda en domicilios a la que mató el marido de una mujer en situación de dependencia a la que atendía, sin que la Xunta haya tomado "ni una sola medida".

Según ha informado Europa Press, además, Pontón ha acusado al presidente gallego de "ahogar" el SAF "recortándolo este año 17 millones en solo dos meses, en vez de aumentar la financiación de un servicio colapsado", en el que trabajan mujeres, que, además de tener unas condiciones laborales "precarias", están "desprotegidas".

"Esta es la respuesta que usted da a las trabajadoras del SAF que tuvieron que ver como una de sus compañeras era asesinada brutalmente este verano", ha recriminado la dirigente nacionalista, antes de advertirle que "esta situación tiene que cambiar".

Así, ha reprochado a Rueda que, tras el crimen de O Porriño, "no acudiese ni un solo cargo directivo de su Gobierno" a la reunión convocada por la Fegamp para "impulsar actuaciones que permitiesen proteger a las trabajadoras". Además, ha esgrimido que es la Xunta la que tiene la responsabilidad de "actuar", puesto que tiene "la titularidad" del servicio.

Protocolo en octubre

Con trabajadoras del servicio siguiendo el debate desde el hemiciclo, a las que el presidente ha saludado, ha replicado a Pontón que la competencia de este servicio es "municipal" porque así lo decidió regular "el bipartito", al tiempo que ha avanzado la presentación ante la Fegamp del protocolo para mejorar la seguridad de las trabajadoras "en breve tiempo" y, de forma más concreta, ha apuntado a octubre.

Al tiempo, ha cargado contra Pontón y ha sugerido que las trabajadoras del SAF "probablemente no saben" que "la última vez" que en la Cámara "se habló de víctimas de violencia machista" la dirigente nacionalista sugirió que al PPdeG "solo le importarían si en vez de mujeres fuesen futbolistas".

"Esos son sus esquemas mentales. Yo le podría decir que no tengo por qué respondedle mientras no pida disculpas, pero ya sabemos que no lo va a hacer", ha aseverado, antes de lamentar que Pontón, "tan propensa a hacerse la ofendidita", no pida perdón tras realizar este tipo de manifestaciones.

También ha afirmado que le hace "muchísima gracia" que Pontón hable de "recortes" cuando apoya a un Gobierno, el que dirige el socialista Pedro Sánchez, que "debe 2.500 millones" a Galicia en materia de servicios sociales y dependencia. Por ello, la ha retado a condicionar su apoyo a cuestiones relevantes como los próximos Presupuestos Generales del Estado a que aporte a la comunidad estos recursos.

Más allá, ha admitido que el Ejecutivo autonómico es "consciente" de que tiene que ayudar a los ayuntamientos y ha recordado que se está en negociaciones con la Fegamp para "seguir aumentando la financiación". "Pero, una vez más, que brava es aquí y que mansita en Madrid. Porque de las pulseras de AliExpress, que a ver si nos dan explicaciones, no dice nada", ha esgrimido.

Y sobre el crimen de O Porriño, ha preguntado de qué se acusa a la Xunta, si de ser "responsable de un suceso que conmovió a toda Galicia". "Ustedes lo de siempre. Ana Pontón, investigadora policial, ya determinó a los culpables. Lo dice aquí y se queda tan tranquila", ha lamentado, antes de incidir en que, una vez que se presente el protocolo en el que se trabaja para el SAF, a los municipios, "los del Bloque se animen a colaborar".

"Creen que no tienen responsabilidad, pero sí que la tienen. Si fuera por ustedes, ya está todo solucionado. La culpa es del PP, lo digo aquí, hago comparaciones disparatadas y a otra cosa, mariposa. Pero no funciona así y quizás por esos planteamientos llevan 25 años en la oposición", ha aseverado.

"Falta de nivel político"

"Si cree que por venir aquí a insultarme se solucionan los problemas de las trabajadoras del SAF está muy equivocado, y lo que nos está demostrando es su falta de nivel político", ha contestado Pontón, quien ha acusado al dirigente popular de, mediante sus "mentiras e insultos", convertir el hemiciclo "en un lodazal".

"La realidad es que desde que se produjo ese asesinato, su Gobierno no hizo nada. Hubo una reunión con la Fegamp, convocada por la Fegamp, a la que no fue ni un solo cargo directivo de la Xunta, ninguna de las personas que tienen que tomar decisiones. Y usted viene aquí a fardar, señor Rueda. ¿A fardar de qué?", ha zanjado la nacionalista.