La Fundación Meniños lanza en Galicia "Tenemos que estar a la altura" para proteger a la infancia

La Fundación Meniños presentó este martes "Tenemos que estar a la altura", una campaña que busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de garantizar entornos seguros y libres de violencia para niños y niñas.

La organización, con más de 30 años de experiencia en Galicia, Asturias y Castilla y León, recuerda que "miles de menores sufren violencia en su entorno más cercano y esta realidad no puede ignorarse".

La iniciativa pretende visibilizar la labor de Meniños en la protección de la infancia y subraya la importancia de actuar desde edades tempranas.

"Casi la mitad del alumnado reconoce que no hace nada ante las situaciones de acoso escolar", alertan desde la entidad, que insiste en que la prevención y la educación en valores son esenciales para frenar la desigualdad y el maltrato.

Entre sus programas educativos destacan "Axia, o Universo do Bo Trato", que trabaja con alumnado de Primaria para fomentar la resolución pacífica de conflictos, y "Colexio do Benquerer", centrado en la educación afectivo-sexual basada en el respeto y la diversidad.

En paralelo, proyectos como los Espacios de Preservación Familiar o el Programa de atención perinatal apoyan a familias y madres en situación de vulnerabilidad para evitar que los menores sean apartados de su entorno.

"Tenemos que estar a la altura es una llamada directa al compromiso social", recalcan desde la Fundación, que anima a colaborar para que cada niño y niña pueda crecer protegido, con afecto y oportunidades.