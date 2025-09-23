El PP veta investigar la ola de incendios de Galicia, con más 100.000 hectáreas arrasadas

El PPdeG ha vetado la comisión de investigación sobre la ola de incendios que arrasó este verano más de 100.000 hectáreas en Galicia. El partido liderado por Alfonso Rueda se ha valido de su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para rechazar la petición impulsada por el BNG, que ha contado con el apoyo de PSdeG y Democracia Ourensana.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha comenzado su intervención con unas palabras sobre el genocidio cometido por Israel contra Palestina y se ha dirigido al PPdeG: "¿Cuántos niños y niñas más hay que asesinar en Palestina para que le llamen a las cosas por su nombre? Es un genocidio que no podemos seguir soportando. Es vergonzoso".

Pontón ha señalado a continuación que la "catástrofe" de los fuegos "más grandes de la historia" en Galicia, con 140.000 hectáreas calcinadas, según Copernicus, se produjo por la "cadena de negligencias" en la Xunta.

La nacionalista ha calificado de "irresponsables y temerarios" a los populares por no querer investigar lo sucedido para evitar que "dentro de un año, dos o tres la catástrofe sea mayor". "Al PP le importa un bledo que arda este país", ha clamado Pontón, según recoge Europa Press.

El abandono del rural

Ana Pontón señaló durante su intervención que los incendios "desbordaron" a la Xunta, "dejando en evidencia su incompetencia" ante "el miedo, la rabia e indignación" de la ciudadanía. La nacionalista acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "no hacer su trabajo", puesto que "en plena ola de incendios no estaba en el centro de coordinación", sino "en la plaza de toros de Pontevedra".

Pontón acusa a los populares de "desmantelar" las medidas de prevención del bipartito y achaca la ola de fuegos a "décadas" de abandono del rural, una política forestal "fracasada" y la eucaliptización. "Esta catástrofe pudo evitarse si el gobierno el PP hubiera tomado otras decisiones y hubiera aprendido de sus propios errores", resalta la líder del BNG.

Pontón también considera que el plan antiincendios (Pladiga) "es un fracaso" y denuncia que el dispositivo era "incompleto", ya que se sacaron 300 plazas en plena temporada de alto riesgo y había motobombas paradas por falta de personal. La nacionalista, además, cifra en 11 millones los fondos que la Xunta dejó sin ejecutar.

Ana Pontón ha mostrado por otro lado su deseo de que los vecinos de San Vicente de Leira, en Vilamartín (Ourense), les pudieran "decir a la cara" a los populares lo que le dijeron a la prensa mientras ardían sus casas: "Nos dejaron solos, no había medios para luchar contra los incendios".

PSdeG y DO apoyan la propuesta

La socialista Carmen Rodríguez Dacosta también ha iniciado su intervención con unas palabras contra el genocidio en Gaza para, a continuación, señalar que los incendios fueron "una catástrofe provocada por la inacción de la Xunta". Así, la diputada del PSdeG recrimina que siete años después del dictamen de la comisión de incendios por la ola de fuegos de 2017 "nada cambió", lo cual "no fue una sorpresa, fue la crónica de un desastre anunciado".

"Siete años perdidos que multiplicaron los riesgos y llevaron al desastre actual", resume Rodríguez Dacosta, que censura las "carencias" y la "precariedad" en el dispositivo antincendios, con "cientos de vacantes sin cubrir", motobombas "paradas", "contratos temporales" y "falta de ejecución presupuestaria". A ello se unió, señala la socialista, una información "opaca, incompleta y partidista".

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha reclamado que los presupuestos de la Xunta para 2026 apuesten por "recuperar" la provincia de Ourense tras los fuegos. Cree necesario investigar "cuáles son las causas" y "qué falló" para que "no se emitan bulos".

El PP rechaza la petición

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha reducido esta petición de investigación a una "ceremonia interesada de la confusión en la que están instalados de manera permanente" los nacionalistas y ha asegurado que ya se está siguiendo la hoja de ruta de la comisión de investigación a raíz de ola de incendios de 2017.

"Se esta desarrollando a buen ritmo", indicó Pazos, que reconoció sin embargo que es un plan que "tardará décadas en desarrollarse". Esta comisión "no pretende alcanzar una conclusión si no consolidar un prejuicio", añadió el popular, que se ha dirigido a la oposición: "En el linchamiento van a estar ustedes solos".

Tras comenzar su intervención con un agradecimiento a "uno de los mejores equipos de extinción del mundo", Pazos Couñago considera esta reclamación "un nuevo escalón en su estrategia de difamación (del BNG)". El portavoz del PPdeG ha acusado a Pontón de buscar la "polarización" y ha señalado que el BNG no ha pedido comisiones de investigación con casos que salpican al PSOE.