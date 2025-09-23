Fabiola García exige al Gobierno conocer el impacto en Galicia de los fallos en las pulseras antimaltrato

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, instó este martes al Gobierno central a ofrecer "explicaciones convincentes" sobre los fallos detectados en las pulseras antimaltrato utilizadas para proteger a las víctimas de violencia de género.

Durante su intervención en el Senado, reclamó información detallada sobre el alcance de las incidencias y exigió soluciones inmediatas para garantizar la seguridad de las afectadas.

García subrayó que la Xunta está recopilando datos sobre posibles casos en Galicia y aseguró el apoyo del Ejecutivo gallego a las mujeres que pudieron resultar afectadas.

Además,, incluyendo mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una ley estatal contra la trata y el refuerzo judicial ante el aumento de las denuncias.

La consejera destacó las políticas activas desarrolladas en Galicia en materia de prevención y apoyo a las víctimas, señalando que cada vez son más las mujeres que confían en el sistema público de ayudas de la Xunta.

El BNG exige que se "asuman responsabilidades políticas"

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha reclamado que se "asuman responsabilidades políticas" por el caso de los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y ha afirmado que ya en 2024 su formación política puso en foco "en los fallos en general del sistema VioGén que tiene consecuencias para las mujeres víctimas".

"El BNG lleva mucho tiempo denunciando esta situación", ha manifestado en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha asegurado que el BNG registró una primera iniciativa en el Senado en noviembre de 2024 y una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en diciembre de ese año.

Según Néstor Rego, "hace casi un año el BNG ponía el foco en los fallos, en general, del sistema VioGén que tiene consecuencias para las mujeres víctimas" de la violencia de género.

"Nos parece sorprendente que estas alertas que el BNG lanzó hace ya casi un año no fuesen tenidas en consideración, hasta que hay un informe de la Fiscalía en que parece que todo salta, cuando había claros indicios de esos fallos, de esos errores", ha declarado.

Por tanto, BNG ha reclamado que "se asuman responsabilidades políticas", "asumir que esto ha sido así y explicar cuáles son los mecanismos, cuáles son las medidas que puso en marcha el Gobierno a través de los distintos ministerios implicados, no solo Igualdad, también Interior, por ejemplo, para evitar que estas situaciones se vuelvan a reproducir". "Esto es lo que una vez más reclamaremos al Ministerio de Igualdad en esa comparecencia que hemos solicitado", ha zanjado.