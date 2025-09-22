Secuestran a una niña de Sierra Leona que iba a ser operada por el gallego Diego González Rivas

El cirujano gallego Diego González Rivas ha denunciado públicamente en sus redes sociales que una niña a la que iba a operar en Sierra Leona ha sido secuestrada por un grupo que se dedica al tráfico de mujeres.

En un principio, la niña, que sufre tuberculosis multirresistente, no pudo ser intervenida en Sierra Leona, pero la operación estaba planteada para finales de este mes de septiembre coincidiendo con el desplazamiento de la unidad móvil de Rivas.

"Estábamos muy contentos porque por fin podríamos solucionar el problema", ha explicado.

Lamentablemente, según ha denunciado el cirujano en un vídeo, esta niña se encuentra en paradero desconocido.

"Hemos estado intentando localizarla desde hace ya un tiempo. Inicialmente estaba apta para ser operada en Sierra Leona, pero nos han dicho que ha sido secuestrada por un grupo que se dedica al tráfico de mujeres. No saben dónde está, probablemente en Senegal o en cualquier otro país", continúa Rivas.

Una triste noticia: la niña que íbamos a operar en Sierra Leona a finales este mes ha sido secuestrada para tráfico humano y está en paradero desconocido. Su familia está destrozada. No puedo creer que esto haya pasado, que mundo tan cruel pic.twitter.com/6fMHmZ2wie — Diego Gonzalez Rivas (@dgonzalezrivas) September 20, 2025

Además de ella, otras niñas y chicas también han sido secuestradas.