Políticos y Guardia Civil jugarán en Monforte (Lugo) un partido benéfico por la ELA

Monforte de Lemos acogerá el próximo sábado 27 de septiembre, a las 18:30, un partido de fútbol con carácter benéfico entre miembros de la clase política gallega y efectivos de la Guardia Civil.

El encuentro, promovido por el Grupo CompostELA, tendrá lugar en el Campo Luis Bodegas y busca recaudar fondos para sufragar el Camino de Santiago que cada año realizan en septiembre junto a personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La iniciativa pretende, además, dar visibilidad a esta enfermedad neurodegenerativa incurable que limita progresivamente la movilidad de quienes la padecen, generando un fuerte impacto económico y emocional en pacientes y familias.

Las entradas tienen un coste de cinco euros y se ha habilitado una Fila 0 para donaciones en el número de cuenta ES70 2080 0163 8930 4006 5919, bajo el concepto CompostELA.

Los equipos, bautizados con humor como "Políticos United" y "Verdes Bremen", prometen un choque lleno de ambiente y compromiso solidario.

El evento cuenta con la colaboración del Concello de Monforte y la Asociación de Amigos del Camino de la Provincia de Lugo, que respaldan a CompostELA en su labor de apoyo y acompañamiento a los enfermos de ELA.