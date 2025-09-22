¿Llegará el huracán Gabrielle a Galicia? Dónde está y posibles efectos en la Península

Tras las lluvias del fin de semana, un nuevo fenómeno meteorológico podría irrumpir en Galicia. Las precipitaciones de los últimos días son solo la antesala de un otoño que podría llegar acompañado de más episodios de inestabilidad.

La semana ha comenzado en Galicia con ambiente frío y lluvias débiles en el norte de la región. Este panorama podría prolongarse hasta mañana, aunque ya circulan informaciones sobre la aproximación del huracán Gabrielle a la Península.

¿Llegará el huracán Gabrielle a Galicia?

Gabrielle ha sido la séptima tormenta tropical y el segundo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025. "Actualmente es de categoría 1 y podría alcanzar la categoría 3, huracán mayor, en los próximos días y será de corta duración", avisa Francisco Martín León, experto de Meteored.

El ahora huracán de categoría 1 Gabrielle se espera que pase este lunes al este de las Bermudas y, a medida que avance la semana, podría llegar a la Península convertido en borrasca. Según las previsiones de Meteored, Gabrielle pasaría por las Azores y, a finales de mes, podría acercarse a la Península.

A este respecto, el climatólogo Francisco Martín León añade que "algunos modelos lo llevan al oeste de Galicia y otros al oeste de Irlanda, todos como borrasca ex-Gabrielle: la incertidumbre sigue siendo alta".

🌀 El huracán Gabrielle podría llegar como una borrasca a España.



No podemos descartarque mantenga algún rasgo tropical.



🗞️ Más información.https://t.co/IXBDxdKiLa pic.twitter.com/d8IezhAcHz — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 22, 2025

Las previsiones más recientes indican la posibilidad de que el huracán Gabrielle avance por el Atlántico y ponga rumbo a la Península en forma de borrasca. Durante las próximas 24 horas es posible que continúe fortaleciéndose; sin embargo, a medida que avance hacia el noreste, comenzará a debilitarse.

El huracán Gabrielle llegaría como borrasca el domingo. En caso de alcanzar Galicia sus efectos serían los que tendríamos con cualquier borrasca: "lluvias, vientos y descenso de temperaturas máximas, especialmente por la nubosidad", advierte el portal meteorológico Eltiempo.es.

Añade también que la incertidumbre es aún "muy elevada", por lo que "no se puede dar una predicción sobre qué hará Gabrielle". Por ahora, hay que seguir la evolución de las previsiones y ver cómo acaba comportándose el sistema.