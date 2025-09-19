La UME se desplaza a Galicia por los incendios forestales de O Bolo (Ourense) y Pantón (Lugo)

Varias personas tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

Efectivos del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con base en León se desplazan a Galicia para colaborar en la extinción de los incendios activos.

Así, según ha informado la UME a través de su perfil oficial de la red social 'X', los efectivos trabajarán en los fuegos del municipio ourensano de O Bolo y en el del municipio lucense de Pantón, tal y como recoge Europa Press.

El fuego de O Bolo, que comenzó a las 23:47 horas del jueves, obligó a reactivar la situación 2 por la cercanía de las llamas al núcleo de población de Santa Cruz.

En Pantón, donde las llamas arrasan 150 hectáreas, también están activas las medidas de protección a la ciudadanía por la proximidad del fuego a las casas de Lornís.

El pasado 9 de septiembre, y tras una ola de incendios en Galicia el pasado mes de agosto que arrasó más de 120.000 hectáreas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba que pediría al Gobierno una base permanente de la UME en Toén.

Lo hacía en una comparecencia en el Parlamento gallego para defender su gestión de los incendios forestales ante las críticas de la oposición y las peticiones de dimisión por parte del BNG y el PSdG.

Este viernes, 10 días después, el conselleiro de Presidencia Diego Calvo ha reiterado la necesidad de contar con una base permanente en Ourense criticando la falta de respuestas por parte del Ministerio de Defensa.