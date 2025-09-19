Medio Rural advierte que la noche será "bastante complicada" en la extinción del incendio de Pantón (Lugo)

El incendio forestal de la localidad lucense de Pantón continúa activo y quema ya unas 700 hectáreas de acuerdo con los últimos datos. Esta tarde, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, se desplazó hasta al municipio, desde el que advirtió que la noche será "bastante complicada" para las tareas de extinción.

El fuego comenzó este jueves sobre las 14:16 horas en la vía del tren. En un primer momento, pese a ser una zona de difícil acceso, los medios terrestres comenzaron a trabajar en las tareas de extinción, llegando a controlar el fuego con la incorporación de los medios aéreos.

Desafortunadamente, según informó la conselleira, durante esta mañana la concentración de humo —que se llegó a ver en municipios como Parada do Sil, Monforte de Lemos, Carballedo o la ciudad de Ourense— dificultó el trabajo de los medios aéreos.

Así, "o incendio recobrou forza de xeito explosivo e comezou a extenderse ata o punto de saltar o río Cabe e pasar ao municipio veciño de Sober".

En las últimas horas se evacuaron a 47 personas en Cibrisqueiros, Frontón y Budián. Además, la Xunta mantiene activa la situación 2 por su cercanía a los núcleos de población de manera preventiva.

A este incendio se suma el de O Bolo, en Ourense, donde se han calcinado ya unas 200 hectáreas, por lo que en Galicia arden cerca de mil hectáreas este viernes.