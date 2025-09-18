Médicos de Atención Primaria exigen a la Xunta agendas de solo 30 consultas al día

A 15 días de la Jornada de Huelga prevista por los sindicatos de médicos y facultativos de Galicia para el 3 de octubre, las organizaciones esperan que Sanidade haga algo por remediarlo.

Con ello, O’MEGA y SIMEGA, ha vuelto a reclamar a la Xunta medidas urgentes para aliviar la sobrecarga que sufren los profesionales de Atención Primaria.

Entre sus principales exigencias, piden que se limite la agenda de los médicos de familia a un máximo de 30 actos asistenciales diarios, con el fin de garantizar una atención de calidad y recuperar tiempo para la labor clínica.

Los sindicatos denuncian que las tareas burocráticas, impropias del personal facultativo, ocupan hasta el 40% de la jornada, restando tiempo a la atención directa al paciente. Por ello, instan al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a cumplir con el compromiso adquirido de liberar a los médicos de estas funciones administrativas, que deberían recaer en otros profesionales del sistema sanitario.

Transformación de los PACs

Otra de las demandas de O’MEGA y SIMEGA se centra en los Puntos de Atención Continuada (PACs). Los sindicatos reclaman que dejen de ser simples "extensiones" de la atención ordinaria y se conviertan en verdaderos centros de atención urgente extrahospitalaria.

Para ello, plantean que los PACs tengan capacidad para derivar a pacientes no urgentes a otros dispositivos y que se incentive de forma adecuada la voluntariedad del personal de Atención Primaria para cubrir estos servicios.

Condiciones laborales y económicas

En el ámbito laboral, los sindicatos se muestran especialmente críticos con la valoración de las guardias. Denuncian que la hora de guardia se remunera por debajo de la hora ordinaria, una situación que consideran injusta e insostenible, además de existir diferencias notables entre áreas sanitarias.

Por eso exigen la homogeneización de las guardias localizadas, el pago de las guardias presenciales al 175% del valor de la hora ordinaria, así como el reconocimiento de estas horas como tiempo efectivo trabajado, de modo que computen para la jubilación.

Asimismo, reclaman que la retribución de los módulos para médicos mayores de 55 años se equipare al valor de la hora de guardia presencial y que se actualicen automáticamente. También piden una regulación clara de las excepciones por causas justificadas, como enfermedad o embarazo, además de un periodo transitorio que permita reincorporar a los profesionales que en su día rechazaron acogerse a dichos módulos.