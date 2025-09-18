Un incendio en Pantón (Lugo) obliga a activar la alerta por proximidad a casas

Incendio en Pantón (Lugo) declarado este jueves 18 de septiembre. Asociación de Trabajadores de las BRIF - MITECO

Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de población de Lornís.

El incendio se originó a las 14:16 horas de este jueves y, según las primeras estimaciones trasladadas por la Consellería do Medio Rural, calcina una superficie de 80 hectáreas. La localidad se encuentra en riesgo muy alto de incendios de acuerdo con el medidor de la consellería de Medio Rural.

Ante esta situación, la circulación de trenes entre Lugo y Ourense permanece interrumpida.

Adif informó del corte de circulación pasadas las 16:30 horas, ante lo que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Pasadas las 20.00 horas, no ha habido cambios en la situación.

Además, el incendio llevó a interrumpir a lo largo de la tarde la circulación en la carretera provincial que une Santo Estevo de Ribas de Sul y Ferreira (LUP4103). Actualmente, según traslada el 112 Galicia, la carretera está abierta al tráfico, aunque con regulación.

Por el momento, se han movilizado para su extinción tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones. Además, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo (León) se ha activado desde su base para colaborar.

Incendio en Becerreá

Por otra parte, un fuego originado durante esta mañana en Becerreá (Lugo), en la parroquia de Vilachá, permanece ya controlado. Hasta el momento, ha calcinado 13 hectáreas, en base a las estimaciones de la Xunta.

En su extinción trabajan cuatro técnicos, cinco agentes, 11 brigadas, siete motobombas, una pala, siete helicópteros y tres aviones.