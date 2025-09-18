Los condenados por delitos sexuales en Galicia aumentan en 2024

Los condenados con sentencia firme en 2024 por delitos contra la libertad sexual, cometidos en 2024 o en años anteriores, se disparan en Galicia.

En el caso de los adultos, aumentan más de un 40% los penados, con un total de 162. Además, los menores con condena fueron 34, el doble que en 2023.

Así figura en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, donde se observa un mayor crecimiento porcentual en Galicia que en el conjunto de España.

En el Estado hubo 3.936 adultos condenados por delitos sexuales (+37,3%) y 550 menores (+29,7%).

Por comunidades, el dato de Galicia de adultos con penas por delitos sexuales supone el sexto mayor del país, con Madrid (607) y Cataluña a la cabeza (570).

En España, los adultos condenados en 2024 cometieron 5.230 delitos sexuales, un 50,8% más que en 2023.

De este total, 1.151 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 1.097 abusos sexuales y 1.389 agresiones sexuales, de las que 90 fueron consideradas violación.

La clase de delitos que más se incrementó porcentualmente fue la trata de seres humanos.

Eso sí, el INE incluye una nota metodológica en la que expone que "los incrementos en el número de delitos sexuales deben tomarse con cautela".

"Se refieren a sentencias firmes dictadas en el año de referencia por delitos cometidos tanto en 2024 como en años anteriores", deja claro.

Galicia, a la cola del número de delitos por habitante

No obstante, esta estadística indica que Galicia es la comunidad con menor número de delitos de cualquier tipo por habitante, ya que hubo 8,9 delitos por cada 1.000 habitantes, dos puntos por debajo de la media estatal (11,2).

Los delitos inscritos en 2024 en la comunidad gallega fueron 20.851, un 11,3% más que el año anterior.

En España, se inscribieron 455.705 delitos cometidos, un 13% más que en el año anterior.

Los delitos que tuvieron mayor incidencia en el país fueron contra la seguridad vial (22,6% del total), lesiones (17,2%) y hurtos (16,1%).

Galicia registró un total de 53 delitos de homicidio condenados en 2024, ocho de ellos por asesinato.

Los condenados adultos en Galicia por cualquier tipo de delito fueron 13.657 en 2024, un 6,4% más que en 2023.

Del total, 10.955 eran hombres y 2.702, mujeres. El 87,2% tenía nacionalidad española y el 12,8% era extranjero.

Respecto a los datos de menores, hubo un total de 588 condenados por diferentes delitos en la comunidad en 2024, un 27,2% más.