La Comisión de estudio sobre la posible modificación del himno de Galicia aprueba su plan de trabajo

La Comisión especial de estudio sobre la posible modificación de la letra del himno de Galicia aprobó este jueves su plan de trabajo sin votos en contra.

La iniciativa recoge toda la documentación reunida por la ponencia de la X legislatura y prevé la elaboración de informes y comparecencias de la Real Academia Gallega, del Consello de la Cultura Gallega y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, así como la participación del catedrático Manuel Ferreiro Fernández.

El diputado popular José Luis Ferro subrayó el carácter "serio y objetivo" del plan, que busca dar protagonismo a la cultura y a la ciencia gallega, respetando el legado de Pondal y abriendo "una ventana para pensar en el futuro".

Ferro insistió en que no se pretende acelerar una decisión definitiva ni condicionar el debate a intereses partidistas.

El plan aprobado incluye, además de las comparecencias e informes, un horizonte temporal mínimo de un año para analizar todas las perspectivas y garantizar que la discusión se base en la cultura, la historia y la filología gallega, sin imposiciones políticas.