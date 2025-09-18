El Centro de Arte Fundación María José Jove invita a los colegios gallegos a "aprender del bosque"

El Centro de Arte Fundación María José Jove ha lanzado la convocatoria Aprender del bosque, una iniciativa educativa que anima a los colegios e institutos de toda Galicia a plantar y cuidar su propio bosque autóctono a lo largo de este curso escolar.

El programa propone a los centros participantes implicarse en todo el proceso, desde la planificación hasta el seguimiento del crecimiento de árboles como robles, abedules, castaños o alcornoques. El objetivo es que el alumnado adquiera competencias ecológicas y comprenda de manera práctica la importancia de conservar los ecosistemas locales.

Aprender del bosque forma parte del proyecto multidisciplinar Reverdecer, que une ciencia, arte y acción comunitaria para promover la biodiversidad.

A través de talleres, formación y acompañamiento técnico, se busca acercar a la comunidad educativa al concepto de inteligencia vegetal como modelo de sostenibilidad y resiliencia.

Los colegios interesados deben disponer de un terreno de al menos 800 metros cuadrados, propio o cercano, y comprometerse a plantar, cuidar y mantener la parcela, además de integrarla en redes locales de colaboración junto a asociaciones ecologistas, comunidades de montes y ayuntamientos.

La convocatoria permanecerá abierta entre el 18 de septiembre y el 17 de octubre de 2025. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Carasso, a través de Componer Saberes, y la colaboración del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA-Guísamo) y la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), que aportarán el respaldo científico y técnico para acompañar a las escuelas en el proceso.

Con esta propuesta, el Centro de Arte Fundación María José Jove busca convertir los patios escolares en pequeños laboratorios de sostenibilidad y crear redes de cuidado colectivo que contribuyan a recuperar los hábitats naturales de Galicia.