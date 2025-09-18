Aemet avisa a Galicia de un vuelco radical en el tiempo: lluvias y hasta 10 ºC menos en estas zonas

El buen tiempo tiene las horas contadas. El otoño irrumpirá de forma abrupta en Galicia, dejando lluvias y un notable descenso de las temperaturas, que en zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Manzaneda (Ourense) caerán hasta los 10-13 ºC.

La llegada de una vaguada y un frente desde el Atlántico inestabilizará la atmósfera y dejará precipitaciones a partir de mañana viernes 19 de septiembre en Galicia. Además, la llegada de una masa de aire más fría traerá un descenso térmico generalizado.

Lluvia y bajón térmico en Galicia este fin de semana

Galicia se despide del buen tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa a la región de un vuelco radical en el tiempo tras el subidón térmico de esta semana. El tiempo experimentará un giro de 180 grados con la llegada de lluvias y un ambiente más fresco.

La segunda quincena de septiembre arrancará con un tiempo más propio del otoño. Este fin de semana se esperan lluvias en gran parte de Galicia; en general, serán días de inestabilidad con cielos nubosos, aunque las precipitaciones no serán muy intensas.

Según Marta Almarcha, experta de Eltiempo.es, el verano astronómico se despedirá con un giro radical: la llegada de una vaguada y un frente traerán lluvias a Galicia y un descenso acusado de las temperaturas, de hasta 10 grados en el sur de la región y zonas de alta montaña.

"El viernes ya comenzaremos a notar algunos cambios, al acercarse la vaguada atlántica a la Península. La nubosidad será más abundante y ya pueden producirse precipitaciones en algunas zonas", avisa la meteoróloga.

Predicción semanal:



🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular.



Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025

Las lluvias caerán en forma de chubascos, pero el sábado irán a más con la entrada de un frente por Galicia. Lloverá en la comunidad gallega e irán avanzando por Asturias, Cantabria y País Vasco, pasando también por Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones pueden ser más intensas.

En lo que respecta a las temperaturas, el viernes ya tendremos descensos en las máximas, pero entre el sábado y domingo las temperaturas bajarán de golpe. Ourense, por ejemplo, pasará de 36 a 24 ºC en menos de 24 horas, mientras que en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) apenas se superarán los 10 ºC.

Según la previsión de la Aemet, A Coruña pasará de tener máximas de 22 ºC el sábado a los 18 del domingo. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con Lugo. La ciudad de la Muralla registrará unas máximas de 33 ºC el viernes, y de 18 ºC el domingo.

En Santiago de Compostela, las temperaturas rondarán los 20-18 ºC durante el fin de semana, mientras que en Vigo y Pontevedra las máximas serán similares.

Marta Almarcha, experta de Eltiempo.es, avisa de que las temperaturas continuarán bajando durante los primeros días de la próxima semana.