Aemet avisa a Galicia de un vuelco radical en el tiempo: lluvias y hasta 10 ºC menos en estas zonas
Tras el subidón térmico de esta semana, el tiempo experimentará un giro de 180 grados con la llegada de un frente que dejará precipitaciones y un ambiente más fresco
El buen tiempo tiene las horas contadas. El otoño irrumpirá de forma abrupta en Galicia, dejando lluvias y un notable descenso de las temperaturas, que en zonas de alta montaña, como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Manzaneda (Ourense) caerán hasta los 10-13 ºC.
La llegada de una vaguada y un frente desde el Atlántico inestabilizará la atmósfera y dejará precipitaciones a partir de mañana viernes 19 de septiembre en Galicia. Además, la llegada de una masa de aire más fría traerá un descenso térmico generalizado.
Lluvia y bajón térmico en Galicia este fin de semana
Galicia se despide del buen tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa a la región de un vuelco radical en el tiempo tras el subidón térmico de esta semana. El tiempo experimentará un giro de 180 grados con la llegada de lluvias y un ambiente más fresco.
La segunda quincena de septiembre arrancará con un tiempo más propio del otoño. Este fin de semana se esperan lluvias en gran parte de Galicia; en general, serán días de inestabilidad con cielos nubosos, aunque las precipitaciones no serán muy intensas.
Según Marta Almarcha, experta de Eltiempo.es, el verano astronómico se despedirá con un giro radical: la llegada de una vaguada y un frente traerán lluvias a Galicia y un descenso acusado de las temperaturas, de hasta 10 grados en el sur de la región y zonas de alta montaña.
"El viernes ya comenzaremos a notar algunos cambios, al acercarse la vaguada atlántica a la Península. La nubosidad será más abundante y ya pueden producirse precipitaciones en algunas zonas", avisa la meteoróloga.
Predicción semanal:— AEMET (@AEMET_Esp) September 15, 2025
🌡️De lunes a viernes: ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época. Hoy y mañana probables chubascos en el nordeste peninsular.
Fin de semana: bajada notable de temperaturas con chubascos en el norte peninsular. pic.twitter.com/9LZifg4lL1
Las lluvias caerán en forma de chubascos, pero el sábado irán a más con la entrada de un frente por Galicia. Lloverá en la comunidad gallega e irán avanzando por Asturias, Cantabria y País Vasco, pasando también por Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones pueden ser más intensas.
En lo que respecta a las temperaturas, el viernes ya tendremos descensos en las máximas, pero entre el sábado y domingo las temperaturas bajarán de golpe. Ourense, por ejemplo, pasará de 36 a 24 ºC en menos de 24 horas, mientras que en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) apenas se superarán los 10 ºC.
Según la previsión de la Aemet, A Coruña pasará de tener máximas de 22 ºC el sábado a los 18 del domingo. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con Lugo. La ciudad de la Muralla registrará unas máximas de 33 ºC el viernes, y de 18 ºC el domingo.
En Santiago de Compostela, las temperaturas rondarán los 20-18 ºC durante el fin de semana, mientras que en Vigo y Pontevedra las máximas serán similares.
Marta Almarcha, experta de Eltiempo.es, avisa de que las temperaturas continuarán bajando durante los primeros días de la próxima semana.