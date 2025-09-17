Galicia tuvo en 2025 el verano más cálido desde 1961, superando los datos del 2022

El comportamiento excepcional comenzó en junio, que con una desviación de +3,1 grados se situó como el mes de junio más cálido registrado en Galicia.

Ourense alcanzó los 41,6 grados el día 30, superando marcas previas y dejando noches tropicales en numerosos puntos del interior, donde los termómetros no bajaron de los 20 gados.

La escasez de lluvias fue especialmente acusada en Ourense y Lugo, donde en algunas zonas no se alcanzó ni el 20 % de la precipitación media.

Julio fue anómalo, pero menos

Julio mantuvo la tendencia, con una anomalía media de +1,2 grados, aunque las diferencias fueron notables entre el norte y el sur: mientras en la mitad sur las temperaturas superaron en más de 1,5 grados los valores habituales, en la mitad norte el incremento fue más moderado.

Las tormentas fueron escasas y, en lugares como Ourense, apenas se registraron dos días de lluvia.

Agosto, excepcionalmente cálido

Agosto también fue excepcionalmente cálido, el segundo más caluroso desde 1961 y con máximas que llegaron a los 42,8 grados en Ribadavia el día 4.

La mitad sur volvió a soportar los mayores excesos térmicos, superando en más de 2,5 grados las medias de agosto.

En términos de lluvias, aunque algunas zonas de la montaña de Lugo rozaron el 80 % de la precipitación normal, amplias áreas de las provincias orientales no alcanzaron ni el 30 %.

Septiembre y la vuelta a la normalidad

El inicio de septiembre ha traído un cambio de patrón, con lluvias más frecuentes y temperaturas por debajo de lo habitual.