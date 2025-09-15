Alfonso Rueda defiende la reacción de su gobierno con las ayudas a los afectados por los incendios

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, explicó este mediodía en la rueda de prensa del consello del gobierno autonómico su parecer con respecto a la situación de Gaza tras ser cuestionado en el turno de preguntas.

En concreto, el presidente gallego dijo que "me parece una salvajada, no tiene nombre y tiene que parar cuanto antes. Los tecnicismos no pueden ocultar lo que está pasando y están muriendo miles de personas".

Sobre las protestas en pleno desarrollo del evento deportivo de La Vuelta Ciclista a España, no entró a valorar al no serle requerido, además de forma explícita, en la propia pregunta formulada en la sala de prensa.

"Sobre los métodos empleados y las consecuencias para protestar, no son ni mucho menos las adecuadas. Las palabras de presidente del Gobierno son de un auténtico irresponsable", sentenció.

La reacción de la Xunta ante la oleada de incendios forestales

Tras la manifestación de ayer en Santiago de Compostela, el máximo mandatario gallego fue cuestionado sobre su parecer y la gestión de su gobierno ante la ola de incendios forestales.

"Yo respeto a las personas que estaban de buena fe, y algunas sorprendidas viéndose rodeadas de banderas y consignas independentistas. Mi valoración es que si lo que se pedía es que la Xunta adoptara medidas, la Xunta ya las está adoptando", dijo.

"Fueron anunciadas en comparecencia del martes, ya se están ejecutando. Al partido político convocante y al otro de la oposición que ni compareció no le interesa hablar de ayudas. Falta la convocatoria de ayudas del gobierno central", reflexionó.

Sobre la asistencia a esa manifestación, indicó que "la afluencia fue menor de lo esperado. Medidas se han tomado desde el primer momento. Hay que tener en cuenta todas las circunstancias. Fuera de esos condicionantes, prevalece el interés general", dijo sobre la moratoria al eucalipto.

En cuanto a la petición de la creación de un servicio público de brigadas forestales, "los que lo reclaman no saben que ya existe y que la extinción en Galicia es un servicio público compuesto por profesionales integrados en una escala de la administración de la Xunta de Galicia".