Los Trenes Turísticos de Galicia, finalistas en los premios internacionales del ferrocarril

El Tren Al Ándalus y los Trenes Turísticos de Galicia han sido seleccionados finalistas en los premios internaciones TopRail, organizados por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

Estos premios distinguen a los mejores destinos turísticos en 2025, reconociendo el liderazgo en el desarrollo y creación de experiencias únicas para los viajeros y destacando el papel del tren como medio de transporte sostenible e inclusivo.

La UIC entregará el premio 'Tourist-Friendly' el próximo 18 de septiembre. Renfe ha sido seleccionada como finalista en varias categorías por su contribución al fomento del turismo mediante una movilidad sostenible:

T-F Short Distance Rolling Stock & On-Board Experience por los Trenes Turísticos de Galicia que recorren la Ribeira Sacra y, en concreto, la Ruta de los Faros. Un recorrido entre A Coruña y Ribadeo, atravesando el litoral norte gallego y pequeñas localidades, con paradas programadas para actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza. Representa un ejemplo de diversificación del producto turístico ferroviario y dinamización de las líneas convencionales.

T-F Long Distance Rolling Stock & On-Board Experience, por la nueva ruta del Tren Al Ándalus 2026, que incorpora por primera vez Madrid como punto de partida o de llegada del viaje, Castilla- La Mancha y Extremadura, conectando el sur con el centro peninsular.

La puesta en valor del patrimonio ferroviario como experiencia turística sostenible con la celebración del 40o aniversario del tren, con coches históricos de la Belle Époque, y como una experiencia de lujo a bordo con una alta gastronomía regional, excursiones culturales guiadas y atención personalizada.