El presidente del TSXG defiende la independencia en la apertura del año judicial

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, inauguró el Año Judicial en la comunidad con un firme llamamiento al respeto a la independencia judicial.

Subrayó que esta no es un privilegio para actuar de manera arbitraria, sino una garantía para la ciudadanía en un sistema sometido a la ley, con amplias garantías y revisiones por instancias superiores.

Picatoste enfatizó que los jueces y juezas trabajan bajo un marco de "responsabilidad y servicio", lo que exige centrar la atención en quienes más necesitan la protección directa de la justicia.

En este sentido, señaló a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores en situación de desprotección como colectivos que deben encontrar en los órganos judiciales un espacio seguro, donde sean escuchados y protegidos, con rapidez y sensibilidad para evitar su revictimización.

Para lograr estos objetivos, reclamó la creación de más plazas judiciales cubiertas por profesionales cualificados y comprometidos, además de plantillas dimensionadas según la carga de trabajo y medios tecnológicos eficaces para garantizar rapidez y calidad en la tramitación de los casos.

También destacó que la transparencia será un principio irrenunciable, al considerar que fortalece la independencia y la relevancia de la función judicial, haciendo visible que los jueces actúan con objetividad y responsabilidad.

El presidente del TSXG se refirió, además, a la entrada en vigor de la Ley de medidas de eficiencia en el servicio público de Justicia, solicitando la participación activa de la carrera judicial en su implantación.

Advirtió que no todo debe judicializarse y pidió fomentar mecanismos alternativos para resolver disputas, con el objetivo de aliviar la presión sobre los tribunales y garantizar una respuesta ágil en los casos que realmente requieren intervención judicial.

Picatoste concluyó su intervención comprometiéndose a trabajar por una Justicia que ponga a las personas en el centro, proteja a las víctimas, actúe con coherencia, disponga de los recursos necesarios, mantenga la transparencia y refuerce el diálogo con la sociedad.