Galicia busca ubicaciones para acoger a los migrantes que el Ejecutivo central trasladará a la comunidad

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha anunciado este jueves que la Xunta de Galicia ya trabaja en la búsqueda de ubicaciones para acoger a los menores migrantes que el Gobierno central trasladará a la comunidad.

Durante una visita a una escuela infantil pública autonómica, García lamentó que la decisión del Ejecutivo estatal "rompe definitivamente el sistema de protección integrador que es señal de identidad de Galicia" y obliga a crear recursos y centros específicos.

La conselleira detalló que este mismo jueves se recibieron tres nuevos expedientes de adolescentes migrantes, que se suman a otros dos remitidos la semana pasada, lo que eleva a cinco los casos confirmados por la Xunta.

A estos se añade un grupo de 15 solicitantes de asilo cuya llegada a Galicia ha sido ordenada por el Tribunal Supremo.

"Nos vemos forzados a salirnos de un modelo que llevamos años impulsando, uno de los más inclusivos de España, en el que todos los menores conviven en los mismos recursos sin distinción por su procedencia", subrayó García.

Además, avanzó que se pedirá la colaboración de otras administraciones y recordó que la Xunta ya ha mantenido reuniones con representantes del sistema de protección de la infancia y con entidades sociales para preparar la acogida.