Galicia acogerá a los dos primeros menores migrantes de los 317 que debe recibir

La conselleira de Política Social e Igualdae, Fabiola García, en el Parlamento de Galicia XUNTA

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha informado en el Parlamento de Galicia que la Xunta ha recibido este miércoles los dos primeros expedientes de menores no acompañados de los 317 que tendrá que acoger por "imposición" del Gobierno central.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada Raquel Arias, Fabiola García ha avanzado que se trata de dos varones de Gambia y Senegal que "están a punto de cumplir la mayoría de edad".

Ambos están en estos momentos en las Islas Canarias y, según ha dicho Fabiola García, el Ejecutivo gallego no tiene conocimiento sobre las fechas previstas para su traslado, tal como ha informado Europa Press.

La conselleira ha lamentado el reparto "arbitrario" y sin consenso con las comunidades autónomas. Por eso, ha denunciado que esta "imposición solo responde a los pactos del Gobierno central con sus socios parlamentarios".

Así, ha dicho que mientras que Galicia se verá obligada a acoger a 317 menores, ni el País Vasco ni Cataluña tendrán que acoger a ninguno. Al respecto, ha recordado "que Galicia, junto con otras 10 comunidades de distinto signo político, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional". Además, ha subrayado que la Xunta seguirá recurriendo a todas las instancias los decretos y normativas que el Ejecutivo central imponga en la materia.

Menores solicitantes de asilo

En su intervención, además, Fabiola García ha informado de que esta tarde la Xunta ha tenido conocimiento "de forma extraoficial" de que el Ejecutivo central enviará a Galicia a otros 15 menores extranjeros.

Estos últimos, según ha dicho, forman parte de un grupo de adolescentes migrantes solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo.

La conselleira ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúa por la puerta de atrás" al derivar la situación a las comunidades, que deberán asumir su atención sanitaria y su integración en el sistema educativo.