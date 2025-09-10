El brigadista de 26 años herido en el incendio de Oímbra (Ourense) recibe el alta en A Coruña

El brigadista de 26 años que resultó herido durante las labores de extinción de un incendio forestal en Oímbra, en la provincia de Ourense, ha sido dado de alta. El joven es el segundo de los quemados que deja el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras hacerlo a finales de agosto uno de sus compañeros.

Ellos dos, al igual que un joven de 18 años, habían sido ingresados en la Unidad de Quemados del CHUAC tras resultar heridos el 12 de agosto. Fuentes del CHUAC han confirmado este miércoles que finalmente el joven de 26 años, que sufrió quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y resultó intoxicado por el humo, ha recibido el alta.

El brigadista de 18 años, por otro lado, permanece ingresado en el CHUAC estable y con pronóstico grave. El joven sufrió una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo.

Permanece también ingresado en el hospital de A Coruña el bombero de 46 años herido durante las tareas de extinción de un incendio forestal. Este último, que sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente.