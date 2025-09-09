Sindicatos médicos en Galicia convocan una huelga el 3 de octubre: esto es lo que reclaman

Los sindicatos de médicos y facultativos de Galicia O'Mega y Simega han convocado una huelga para el 3 de octubre "en defensa de la sanidad pública y por un estatuto propio para el personal médico y facultativo". Así lo han explicado este martes en una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio de Médicos en Santiago.

"Ante el deterioro que viene sufriendo el sistema sanitario desde hace dos décadas y la pasividad del Sergas y el Ministerio de Sanidad para atender las demandas de los facultativos, los médicos han decidido alzar la voz para recuperar la calidad asistencial y sus derechos laborales, bajo el lema 'Pola Nosa Sanidade'", indican en un comunicado.

¿Cuáles son las exigencias de los médicos?

Ambos sindicatos exigen la apertura "inmediata" de una negociación para alcanzar un convenio franja específico de facultativos del Sergas que regule las condiciones laborales y derechos específicos de este grupo profesional, para su encaje en el Estatuto Marco que prepara el Gobierno de España.

Los profesionales médicos exigen limitar las agendas de los médicos de Atención Primaria a un máximo de 30 actos al día, incluyendo asistenciales y administrativos; la desaparición de carga burocrática; la transformación de los PAC en unidades de urgencias extrahospitalarias; y la implantación de un plan de voluntariedad regulada e incentivada para la cobertura de estas urgencias.

El establecimiento efectivo de la jornada de 35 horas semanales es otra de las reivindicaciones de los facultativos, que también piden que se resuelvan los problemas de la cobertura de los sábados y el exceso de jornada acumulada, de manera que el trabajo en sábados debe ser voluntario, remunerado, con libranza y con recuperación de los sábados festivos.

"La actualización de la normativa y el establecimiento de mínimos que garanticen la homogeneización y la humanización de las guardias localizadas entre áreas, con abono de las presenciales al 175% del valor de la hora ordinaria y su reconocimiento como tiempo efectivo trabajado, aplicando los mismos criterios a las mixtas son cuestiones irrenunciables", señalan los sindicatos en un comunicado.

O'Mega y Simega consideran que el colectivo MIR es esencial para el buen funcionamiento de la sanidad pública, por eso reclaman la equiparación plena de derechos y condiciones entre MIR y facultativos adjuntos, así como aplicar automáticamente a los residentes toda mejora lograda para facultativos.

Respecto a las urgencias, los profesionales demandan una mesa de trabajo estable y específica para urgencias hospitalarias y otra para extra hospitalarias que regule de forma continua y rigurosa las condiciones laborales y retributivas del colectivo.

La actualización de los módulos para mayores de 55 años, tomando como referencia la hora de guardia, y la actualización anual automática y transparente del CPV, con criterios y cuantías homogéneos en todo el Sergas, son otras de las reivindicaciones que plantean.

O'Mega y Simega también exigen un procedimiento extraordinario que reconozca a los facultativos el grado correspondiente por años de servicio efectivos, con efectos económicos de 2018.

El comunicado de los sindicatos también hace referencia a la Salud Laboral, reclamando la aplicación efectiva de los protocolos frente a agresiones externas e internas, así como la realización de evaluaciones bienales de riesgos psicosociales, con un control sindical y con la correspondiente planificación de acción preventiva conforme a la Ley de Prevención Riesgos Laborales y a la doctrina del Tribunal Supremo.

Los sindicatos gallegos exigen al Ministerio de Sanidad la voluntariedad para cubrir las jornadas extraordinarias, limitadas a 12 horas; el acceso a plazas siempre por concurso; movilidad voluntaria abierta y permanente, nunca forzosa; equiparar los complementos a los de la carrera judicial; pagas extra íntegras; y jubilación flexible, con el cómputo de todo el tiempo trabajado, ordinario y extraordinario.