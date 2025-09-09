Galicia pedirá una base permanente de la UME en Ourense para la lucha contra incendios

Alfonso Rueda durante una comparecencia en el Parlamento en una foto de archivo. Xoán Crespo

La Xunta de Galicia pedirá al Gobierno de España una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias en el municipio ourensano de Toén como parte de su lucha contra los incendios forestales. Así lo ha anunciado este martes el presidente autonómico Alfonso Rueda durante su comparecencia en el Parlamento gallego, en la que confirmó que para ello contactará con el presidente, Pedro Sánchez, y con el ministerio de Defensa.

En una intervención que comenzó en torno a las 10:00 horas de esta mañana, Rueda ha hecho un balance de la ola de incendios que afectó a gran parte de la comunidad el pasado mes de agosto, con un total de 120.000 hectáreas quemadas, según cifras del Ejecutivo gallego.

También tuvo unas palabras de agradecimiento para las personas que lucharon contra el fuego y que "nos protexeron a nós e ao noso patrimonio".

Asimismo, tras anunciar la petición de una UME permanente, ha criticado que Defensa no ha enviado la maquinaria solicitada.

Entre otras medidas anunciadas está la solicitud al ministerio de Transición Ecológica de colaboración económica para medidas de emergencia. "Agardo que cheguen canto antes", ha subrayado, pidiendo además que las ayudas del Gobierno central deberán "ter cantidades maiores ao anunciado e ser fáciles de tramitar".

Plan Director de la industria forestal

El presidente gallego también ha anunciado que antes de que termine el año presentarán un borrador "moi avanzado" del Plan Director de la industria forestal, anunciado el pasado mes de julio, al entender que "o monte máis aproveitado é o que menos arde".

Rueda ha explicado que la Xunta ha declarado este como un sector estratéxico en el que "milleiros de familias queren como ninguén a esta terra, queren coidala e preservala e esperan de nós menos política e demagoxia e máis futuro económico. Este goberno llo vai dar".

Este documento marcará las líneas de trabajo y "de que maneira aproveitar o bosque cos vectores de crecemento ou por onde innovar, por exemplo, promovento a construción en madeira. O territorio coidado da maior rendabildiade e é máis difícil que arda", ha recalcado, argumentando además que no es una cuestión de "plantar unhas especies en detrimento doutras, senon de limpeza de parcelas e coidado".

Calidad del agua

Además de las superficies quemadas, Rueda ha citado la incidencia de los fuegos en la calidad y el abastecimiento del agua. En este sentido, ha recalcado la colaboración del Ejecutivo gallego con los Concellos para "evitar que os vertidos dos incendios poidan comprometer o abastecemento de auga ou impedir o seu consumo".

En este sentido, ha asegurado que la Xunta está trabajando con los gobiernos locales apra "garantir a seguridade e saúde dos veciños afectados cun plan de actuacións extraordinario".

Algunas de estas medidas son la creación de barreras anticontaminación o cordones vegetales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.