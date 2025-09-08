En libertad los diez detenidos en Lugo por las protestas propalestinas en La Vuelta

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

Los diez detenidos en las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista a España a su paso por la provincia de Lugo este domingo han quedado en libertad en las últimas horas.

Según fuentes consultadas por Europa Press, tanto los ocho detenidos por la Guardia Civil en O Corgo como los dos arrestados por la Policía Nacional en Monforte de Lemos han sido puestos en libertad en la noche de este pasado domingo.

Entre ellos se incluye la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, que fue detenida mientras participaba en la protesta.

Esta fue la primera jornada de protestas en Galicia tras sucederse en otros puntos de España. Todo ello debido a la participación en La Vuelta del equipo Israel Premier Tech. Así, se esperan más protestas esta semana en otras etapas que se celebrarán en la Comunidad.

Ante esta situación, más de 50 colectivos propalestinos han lamentado la "violencia policial" y las "detenciones arbitrarias" llevadas a cabo este pasado domingo. "Por lo menos una de las personas detenidas necesitó atención médica después de ser arrestada", han apuntado en un comunicado.

"Exigimos a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todos los detenidos y el cese de la represión del Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina", han señalado.

A esto, han añadido que el equipo Israel-Premier Tech está patrocinado y creado por Sylvan Adams, "quien se define orgullosamente como sionista y financia abiertamente y sistemáticamente iniciativas deportivas para mejorar la imagen de Israel en el exterior".

Por todo ello, han destacado que las movilizaciones no han acabado, por lo que este martes, 9 de septiembre, más colectivos se concentrarán en la etapa de la Vuelta que irá de Poio a Mos, en Pontevedra.

Además, Movemento Sumar Galicia ha pedido la suspensión de La Vuelta "mientras no se expulse al equipo Israel-Premier Tech" de la competición.