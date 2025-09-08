Galicia aprueba un decreto que reserva plazas de empleo público para personas con discapacidad intelectual

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Xunta de Galicia.

La Xunta de Galicia ha dado luz verde a un decreto que regula el acceso y provisión de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual en la Administración autonómica y en sus entidades públicas instrumentales.

Con esta normativa, el Gobierno gallego busca garantizar la igualdad de trato y crear un marco específico que facilite tanto el acceso al empleo público como la incorporación al puesto de trabajo de quienes acrediten esta discapacidad.

El decreto establece la reserva de al menos un 2 % de las plazas convocadas en cada centro para personas con discapacidad, regula los requisitos de acceso y contempla la posibilidad de listas de contratación temporal específicas. Además, las convocatorias para esta modalidad se realizarán de forma diferenciada respecto a la oferta general.

La medida también incluye la elaboración de un catálogo de puestos adaptados, la implementación de protocolos de acogida y ajustes en el lugar de trabajo tras superar las pruebas selectivas.

En materia de formación, la EGAP deberá organizar un número mínimo de actividades específicas que respalden la promoción profesional de este colectivo, con condiciones propias en la carrera administrativa y el complemento de desempeño.

Con este decreto, Galicia refuerza su apuesta por un empleo público inclusivo, ampliando las oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual.