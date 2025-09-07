Pontón denuncia como "indignantes" las detenciones de manifestantes propalestina en Monforte (Lugo)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "indignantes" las detenciones durante las protestas propalestinas que se realizaron este domingo durante el paso de La Vuelta por la provincia de Lugo.

En una publicación en su perfil de X, la líder nacionalista ha afirmado estar "orgullosa dun pobo que denuncia o xenocidio de Palestina", mostrando todo su apoyo "ás persoas que protestan ante a presenza do equipo de Israel na Volta".

"É indignante que se deteña a quen ergue a voz contra a barbarie, todo o apoio ás persoas detidas. Esiximos explicacións. Non deterán nunca a nosa solidariedade, a defensa dos dereitos humanos. Palestina vencerá!", ha concluido. .

Según informa Europa Press este domingo, por lo menos diez personas han sido detenidas por manifestarse en defensa de Palestina durante el paso de La Vuelta por la provincia de Lugo, denunciando la participación del equipo israelí Israel Premier Tech.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

Entre las personas arrestadas se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, según confirman fuentes del partido a Europa Press.

Este sábado, antes de la llegada de La Vuelta a Galicia, el BNG emitía un comunicado instando a la retirada del equipo israelí Israel Premier Tech y demandando que la Xunta de Galicia no participase en las etapas gallegas.

Paralelamente, este lunes 8 de septiembre hay convocadas movilizaciones en diversas localidades gallegas a las 20:00 horas de la tarde.