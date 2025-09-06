El BNG pide que el equipo israelí se retire de La Vuelta y que la Xunta no participe en las etapas gallegas
Los nacionalistas animan a la ciudadanía a movilizarse en apoyo a Palestina
El BNG ha emitido este sábado un comunicado en el que insta a la expulsión del equipo israelí Premier Tech de La Vuelta ciclista a España, que llega este domingo a Galicia. El partido pide, además, que la Xunta no participe en los actos de las etapas gallegas.
La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, subrayó que "o Goberno galego non pode branquear a un Estado xenocida, nin contribuír a proxectar unha imaxe de normalidade cando se están cometendo atrocidades contra o pobo palestino".
El pasado miércoles Bilbao fue protagonista por las numerosas protestas a favor de Palestina y en contra de la participación de este equipo, unas movilizaciones que obligaron a adelantar el final de la prueba 3 kilómetros antes de la línea de meta e impidieron que se declarase un ganador.
Para las etapas gallegas es posible que esta imagen se repita.
El BNG anima a la sociedad gallega a movilizarse en contra de la participación del equipo israelí para denunciar "o xenocidio cometido polo Estado de Israel contra o pobo palestino, especialmente na Franxa de Gaza".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha pronunciado recientemente con unas palabras de apoyo al equipo. El israelí les ha felicitado a través de redes sociales, afirmando que hacen que "Israel se siente orgulloso".
Rodil recuerda que "foron asasinadas máis de 60.000 persoas, estamos a ver crimes de guerra televisados, a fame utilizada como arma de guerra e unha violencia extrema contra milleiros de civís".
"Animamos a todas as galegas e galegos a mobilizarse e a facer visíbel que Galiza está ao carón do pobo palestino e contra a barbarie que estamos a presenciar", concluye la nacionalista.