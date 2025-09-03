Ryanair ofrece el cambio de base a los empleados de aire afectados por el cierre en Santiago

Ryanair ha comunicado esta mañana a su personal en Galicia las afecciones derivadas de la decisión adoptada por la compañía de cerrar su base en Santiago de Compostela, tras convocar ayer a las nueve de la noche a una reunión a primera hora de hoy a sus representantes.

De acuerdo con fuentes consultadas en el sindicato CIG, al personal de aire se le ofrece la posibilidad de ser recolocados en otras bases de la compañía, con la afección que ello implica en cuanto a logística familiar y personal.

Por otro lado, el personal de tierra se encuentra a la expectativa, dado que no tienen noticias todavía sobre el futuro de sus puestos de trabajo.

La empresa les emplaza a la publicación de su programación de invierno, que hará a finales de septiembre, para conocer las necesidades de la empresa y, por tanto, el ajuste a realizar.

Galicia seguirá contando con vuelos operados por Ryanair, pero se reducirá la operativa y, por tanto, los destinos.

Además, el hecho de que no haya base hará que la comunidad no tenga presencia de aviones físicamente de esta empresa, con la afección a las frecuencias que hasta ahora operaban.

En los últimos meses, Ryanair había reducido ya de tres a dos los aviones que operaban desde la base de Santiago de Compostela.