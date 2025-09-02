Incendios forestales en Galicia: la Xunta defiende la gestión "en tiempo récord" de la ayudas

La Xunta ha defendido la gestión "en tiempo récord" de las ayudas a los damnificados por los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas este mes de agosto en Galicia. Así lo ha asegurado el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, tras reunirse con casi 50 alcaldes de municipios afectados.

Calvo ha definido como "provechosa" la reunión con los mandatarios locales, que le han trasladado sugerencias "constructivas": "Igual que estábamos antes para apagar los incendios, ahora estamos intentando ayudar y buscar soluciones prácticas y medidas para el futuro". El conselleiro de Presidencia defendió que el Gobierno gallego estuvo todos los días "al pie del cañón" de los incendios.

Una vez extinguidos, añadió Calvo, las ayudas fueron aprobadas "en un tiempo récord". Precisamente, entre las principales demandas de los alcaldes se encuentra la reducción de la burocracia para solicitar las ayudas, que se pueden pagar de manera anticipada. La previsión es que empiecen a llegar dentro de "un mes y pico", lo cual "no quiere decir que después no la tengan que justificar".

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y la de Medio Rural, María José Gómez, han explicado por su parte que las labores que se están realizando y se harán en la próxima semana para evitar las escorrentías: "Hay que repasar todas las pistas y hay que llevar a cabo una labor también para evitar el arrastre de los incendios".

El titular de Presidencia ha asegurado que la próxima semana, en el un pleno ordinario, "habrá tiempo para debatir" y que "está seguro" de que la Xunta podrá defender "muy bien" todo lo que hizo. "En cada incendio, por pequeño que sea, puedes aprender o sacar alguna cosa en positivo para intentar mejorar siempre tu actuación para el futuro", ha concluido Diego Calvo, según recoge Europa Press.

"Los incendios han cambiado"

Preguntado por las declaraciones del portavoz nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la crisis de incendios de 2006, en la que pidió responsabilidades políticas por los miles de desahuciados y hectáreas ardidas, Calvo ha destacado que "los incendios han cambiado durante los últimos años y este año fueron especialmente virulentos".

Así, el conselleiro de Presidencia defiende que "hicieron lo que tenían que hacer", que era intentar ayudar "sobre todo primero a las personas, a las viviendas, y después intentar apagar el problema".

Cuando se decretaron los confinamientos o algún desalojo fue por la virulencia del propio incendio, según Calvo, que añadió: "Teníamos todos los medios desplegados, pero aún así por precaución, para evitar posibilidades de que llegase a algún centro de viviendas donde no se pudiese atender, hubo algún desalojo".