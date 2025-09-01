La Xunta limpia márgenes de ríos para prevenir escorrentías tras los incendios forestales

Vista tras el incendio en San Vicente de Leira, a 19 de agosto de 2025. Rosa Veiga - Europa Press.

La Xunta limpiará los márgenes de los ríos que transcurren por zonas afectadas por los incendios y que son de competencia autonómica, los de la cuenca Galicia Costa, con el objetivo de evitar escorrentías tras los incendios forestales.

Además, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha insistido en la petición de medios estatales, incluidos del ejército, para colaborar en estos trabajos.

En esta línea, ha confirmado que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) se ha puesto en contacto con la Xunta para coordinarse en estas labores, si bien por el momento no ha ocurrido lo mismo con la Confederación Hidrográfica del Duero, de la que dependen zonas del sur de Ourense. "Nadie se puso en contacto con nosotros", ha lamentado.

Todo ello lo ha manifestado Rueda este lunes, en su comparecencia posterior a la que ha sido la primera reunión ordinaria del Gobierno gallego del curso político.

El presidente autonómico ha advertido que ahora, una vez se dieron por extinguidos este domingo los mayores incendios de la historia de Galicia, toca trabajar en las franjas junto a los ríos para evitar que se produzcan corrimientos por el depósito de cenizas y maleza muerta.

A falta de que en próximos días se recaben datos más concretos, Alfonso Rueda sí ha confirmado que fueron "casi 100.000" las hectáreas ardidas durante el verano.