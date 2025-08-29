Rueda acusa a la oposición de estar "desconectada" durante la ola de incendios en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acusó este viernes a los partidos de la oposición de "estar desconectados" durante la ola de incendios que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas.

Así lo señaló en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta extraordinario celebrado en Ourense, en respuesta a las declaraciones de la líder del BNG, Ana Pontón, que había reclamado su dimisión al considerarlo "máximo responsable de los incendios en Galicia".

"No me cogió por sorpresa que la oposición estuviese bastante desconectada durante los fuegos", afirmó Rueda, quien sostuvo que las críticas lanzadas en los últimos días eran "superficiales" y "sin estar al día" de la gestión realizada.

El jefe del Ejecutivo gallego lamentó, además, que durante todas estas semanas no se registrara "ninguna propuesta por parte de la oposición" ni que sus representantes acudiesen "a los centros de coordinación" para conocer la situación de primera mano.

Besteiro acusa a Rueda de "dejadez y soberbia"

El portavoz del Grupo Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, intervino en la Diputación Permanente para reclamar la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y exigir explicaciones inmediatas por los incendios.

Besteiro advirtió que su grupo no descarta acudir a la Fiscalía si de la comisión de seguimiento resultan evidencias de negligencias punibles: "Siete años después del dictamen del Parlamento en 2018, la mayoría de las 123 medidas sigue sin aplicarse, incluida la Ley gallega de lucha integral contra los incendios forestales".

Besteiro acusó a Rueda de ser responsable directo de una Galicia que se enfrentó a los incendios sin planificación ni medios suficientes: "No estaban los efectivos prometidos, ni el Pladiga funcionó como debía". Y fue más allá recordando que más de 8 millones de euros de fondos europeos para prevención quedaron sin ejecutar.

Aludió también a que el PSdeG había advertido en reiteradas ocasiones de la precariedad del dispositivo: contratos temporales de brigadistas, falta de cobertura de las bajas, abandono del rural o motobombas paradas por falta de personal. "Y su respuesta siempre fue la misma: reír, negar y presumir de que todo estaba perfecto", denunció.